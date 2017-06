Casais antecipam comemoração na Praia dos Crush

00:00 · 12.06.2017 por Patrício Lima - Repórter

Crush é uma gíria em Inglês que significa uma pessoa por quem se tem uma "queda". A palavra vem se tornando tão comum no dia a dia dos fortalezenses, que, inclusive, virou nome de praia: a Praia dos Crush; novo nome do Aterrinho da Praia de Iracema, que ontem foi palco de encontro dos apaixonados, na véspera do Dia dos Namorados. Os casais anteciparam a comemoração e curtiram um entardecer de tirar o fôlego, que inspirou ainda mais a data especial.

A universitária Melina Pinheiro, por exemplo, aproveitou o tempo livre no domingo e foi pela primeira vez com o namorado ao local. Para ela, a Praia dos Crush inspira liberdade e um clima de romantismo. "Não haveria ocasião perfeita para curtirmos juntos esse novo ponto turístico da cidade. O clima daqui é mágico", destaca.

Já seu namorado, Bruno Sena, se surpreendeu com a quantidade gente na praia, que estava comemorando o Dia dos Namorados. "A ocupação do espaço público de Fortaleza é algo muito importante. Aproveitamos uma data especial como esta para comemorar e respirar as belezas da cidade. Qualquer pessoa que vem aqui, se sente bem, independentemente de estar namorando ou não", aponta o professor de Inglês.

A rotina atribulada de estudo e trabalho durante a semana também fizeram os dançarinos Alex Santiago e Sérgio Cavalcanti anteciparem a comemoração do Dia dos Namorados. "Apesar de amanhã ser um dia normal, optamos por comemorar no domingo, de frente para uma vista incrível da Praia dos Crush. É um programa divertido, além de barato", conta Alex Santiago.

O casal Davi Monte e Beatryz Rocha independentemente do Dia dos Namorado, quase todos os fins de semana está curtindo as belezas das praias de Fortaleza. Apesar de estudarem na mesma escola, segundo ela, a vontade era de passar todos os dias juntos. "É muito bom curtir a natureza do lado de quem a gente gosta, ainda mais na véspera de uma data tão importante para nós", conta Beatryz, que está namorando há 6 meses.

Outras gerações

A Praia dos Crush se tornou point também dos casais de outras gerações. O designer Rogério dos Santos, 44, não pensou duas vezes ao convidar sua namorada, Regina da Silva. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum, há 5 anos, depois disso nunca mais se desgrudaram. "Não sabia que aqui se chamava Praia dos Crush, mas já que estamos em clima de paixão, nada mais justo", festeja o designer.