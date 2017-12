Cartinha para Papai Noel faz a festa de crianças carentes

01:00 · 21.12.2017

Quem já sonhou em ser Papai Noel por um dia? É assim que os padrinhos das crianças presenteadas pela iniciativa Árvore do Bem, do Shopping Benfica, se sentiram ao ver ser possível reavivar a magia do Natal pelo simples gesto de adotar uma cartinha para o Papai Noel. A iniciativa, que acontece de 20 a 22 de dezembro, já está na 18ª edição, permitindo que clientes agraciem uma criança carente a partir da doação de um presente para integrantes de uma das 20 instituições participantes, entre abrigos e escolas. Em uma manhã preenchida por correria, risadas e aplausos, a esperança se fez presente na realização do sonho de 3 mil crianças envolvidas na ação.

A madrinha Tereza Adélia, que participa da iniciativa há anos, diz que poder fazer o Natal de quem é necessitado um pouco mais feliz é gratificante. "Todos os anos pego duas ou três cartas. Quisera eu ter condição de doar mais. Vejo que as crianças são tão carentes e, às vezes, pedem uma besteirinha qualquer, uma boneca ou material escolar, e a gente fica comovido", diz. Ao presenciar a entrega e participar da distribuição, Tereza diz ficar preenchida pelo verdadeiro sentido do Natal. "Eles ficam encantados, dizendo 'obrigado, obrigado'. Para muitos deve ser a primeira vez vindo aqui", conta a artesã.

E realmente é. A coordenadora pedagógica da Escola Municipal Francisca de Abreu Lima, Rita de Cácia, conta como a oportunidade de visitar um shopping, ir ao cinema e ganhar um presente do Papai Noel é, para os pequenos, a realização de um sonho. "A nossa escola é situada num bairro bem pobre, numa área de risco e vulnerabilidade social. Quando eles souberam que iam participar foi uma felicidade sem tamanho. Passavam os dias falando, perguntando se ia dar certo, se iam mesmo receber o presente do Papai Noel", conta a coordenadora. Na ansiedade pela chegada do dia, completa Rita, até mesmo a leitura e a escrita delas foi incentivada por precisarem escrever a cartinha, porque todas queriam escrever para o Papai Noel.

Abrindo os presentes, os sorrisos e abraços nas bonecas, carrinhos, sapatos e roupas acenderam como pisca-pisca. Tendo os nomes chamados pelo bom velhinho, cada uma das crianças recebeu o presente sem conter a felicidade, correndo para rasgar as embalagens. Letícia Ellen (10) e Yasmin Correia (10), ambas da Associação Comunitária de Ajuda Mútua do Pirambu (ACAMP), adoraram ter os pedidos atendidos e a manhã de brincadeiras. "Do Papai Noel, eu nunca tinha ganhado", conta Letícia.

Cidadania

A superintendente do Shopping, Marcilene Pinheiro, diz que essa é uma forma de fazer com que os clientes possam contribuir com um Natal solidário: "O nosso maior objetivo é ser essa ferramenta para a cidadania. A gente entendeu que, se fizermos ações que fiquem acessíveis para o cliente, ele participa. Então, é muito fácil e eles são muito solidários. Tanto é que, quando chega 1º de novembro, os próprios já começam a perguntar".

Para Dianeide da Conceição, mãe da pequena Bia, que integra o Lar Amigos de Jesus, o presente foi só a cereja do bolo: "Ela pediu uma roupa e ganhou um urso, que ela ama. Foi melhor ainda. Eu estou feliz, mas primeiramente fico feliz pela saúde dela, que Deus está dando, e por ela estar alegre. Em segundo lugar, por tudo o que ela está ganhando". Para a madrinha Tereza Adélia, isso é o que traz o verdadeiro sentido do Natal. "Todos deviam participar. O espírito natalino comove a gente, mas não devia ser só nessa época. Devia ser o ano todo", afirma.