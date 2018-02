Cartão Zona Azul será adquirido por aplicativo

01:00 · 23.02.2018

Com a promessa de garantir maior rotatividade nos espaços públicos e otimizar as vagas de Zona Azul, o novo sistema de estacionamento rotativo foi anunciado na tarde de ontem (22), pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) junto à Prefeitura de Fortaleza. A partir de maio, quem utilizar as vagas de Zona Azul deverá adquirir o Cartão Azul Digital (CAD), que passa a custar R$ 2,00, através de aplicativos para smartphone.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, "temos uma Zona Azul muito precária, um faz de conta, com poucas vagas e sem familiarização do público e esse é o maior causador dos engarrafamentos na Capital, já que os carros ficam parados aguardando por vagas". Para ele, a reformulação do sistema proporcionará um melhor fluxo de veículos.

A compra do agora Cartão Azul Digital (CAD) será através de aplicativos a serem desenvolvidos por empresas que se interessem e atendam aos requisitos solicitados pela AMC. O edital abrirá na 1ª semana de março, segundo Roberto Cláudio, para que o novo sistema entre em vigor no mês previsto (maio). De acordo com o superintendente da AMC, Arcelino Lima, a ferramenta deve mostrar um mapa indicando a localização e o tipo de cada vaga. O modo de pagamento será de acordo com cada aplicativo, podendo até variar de valor, mas não ultrapassando a quantia de R$2,00.

Outra mudança significativa é o tempo de permanência do estacionamento. Cada ponto terá um tempo diferente, de acordo com a demanda do local, estando disponível três tipos: os de um hora, duas horas e cinco horas. Os pontos com uma e duas horas de permanência poderão ter o total renovado pelo usuário no próprio aplicativo, já com cinco horas não haverá prorrogação. As normas de estacionamento rotativo serão reformuladas e cada ponto deverá ter uma placa sinalizando o tempo do estacionamento. "Em áreas muito engarrafadas, de muito comércio, onde é importante que exista a rotatividade, o cartão valerá uma ou duas horas. Em áreas em que o fluxo não é tão grande, como o entorno de universidades, serão de cinco horas", explica Roberto Cláudio.

Atualmente, Fortaleza dispõe de 2 mil vagas distribuídas em cinco bairros, que devem ter seus pontos requalificados. Com o novo sistema, 19 novos bairros devem ser incluídos em um ano, de acordo com o prefeito, entre eles Benfica, Rodolfo Teófilo, Papicu e Praia do Futuro.

Além disso, segundo o superintendente da AMC, 1.200 novas vagas serão implantadas no Centro de Fortaleza. "A própria rotatividade vai gerar um benefício para o comércio porque os clientes das lojas vão achar aquela vaga de forma mais fácil e ágil. O Centro tem essa necessidade. Quem deseja ter seu veículo o dia todo estacionado vai ficar mais longe daquele perímetro, proporcionando rotatividade", argumenta Arcelino, enfatizando que cidadãos com mobilidade reduzida também serão contemplados. De acordo com ele, serão distribuídas nos pontos de Zona Azul 365 vagas para idosos e 146 para deficientes.

Fiscalização

A fiscalização continuará sendo feita pela AMC e, segundo o superintendente, deverá ser mais ágil, já que o crédito é digital e o agente de trânsito saberá quem está estacionando e onde. "O agente vai passar na viatura, ou a pé, e verificando quem está cumprindo as regras, inclusive de horário", comenta Arcelino.

Todo o recurso apurado com a nova medida deverá ser revertido na política de infraestrutura cicloviária do Município, promovendo a manutenção e ampliação de ciclofaixas, ciclovias e do programa de bicicletas compartilhadas, que poderão ser estendidos para outros bairros, segundo o prefeito. Conforme o apresentado, o projeto deve implantar mais 120 estações e aumentar de 225km de ciclofaixa para 524km.

Com a modernização, 100 câmeras de vigilância serão colocadas nos diversos pontos. Com elas, haverá um total de 280 câmeras nas vagas rotativas para inibir furtos e assaltos e auxiliar a Guarda Municipal e o CIOPS a combater a criminalidade. Robson Dantas, motorista, acredita que a mudança é positiva. "Acredito que vai trazer mais facilidade e agilidade. Sendo online é muito mais prático", opina. (Colaborou Ana Cajado)