Carros elétricos circulam em média 6 vezes ao dia

00:00 · 06.01.2017

Maior parte das estações tem pouca movimentação; o cenário muda em pontos como o da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, onde há mais adesão ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

O sistema de carros elétricos compartilhados de Fortaleza (Vamo) conta, segundo a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), com 1.415 cadastros até o momento, tendo 328 usuários ativos. Destes, 64% têm idade entre 21 e 40 anos e preferem utilizar o serviço das 15h às 19h, percorrendo cerca de 21km em suas viagens, cujo tempo médio fica em torno de 100 minutos cada. Apesar do alto número de cadastros, chama a atenção a quantidade de viagens registradas: apenas 644, em pouco mais de três meses de funcionamento, com dados até a última terça-feira (3).

Levando em conta que a operação assistida do sistema começou no dia 22 de setembro de 2016, a média mensal fica em 185 viagens e, a diária, em seis viagens. Isso quando o Vamo opera com 20 carros, sendo cinco do modelo "BYD e6" e 15 do modelo compacto "Zhidou EEC L7e-80", ambos 100% elétricos.

Para conferir o funcionamento do sistema, a reportagem do Diário do Nordeste percorreu cinco estações do Vamo, nas manhãs nesta semana, permanecendo uma hora em cada local. No primeiro ponto, na Rua Barbosa de Freiras, na Aldeota, havia dois carros estacionados e duas vagas livres. Contudo, segundo o segurança Antônio Rocha, que chegara para trabalhar naquela rua às 7h, nenhum usuário havia feito retirada de veículos até às 10h. O cenário se repetiu na estação da Av. Washington Soares, no bairro Edson Queiroz: no local, três carros estavam estacionados e apenas uma vaga livre.

O taxista George Paiva está diariamente na região em busca de clientes e afirma que nunca viu alguém retirando um carro da estação. "Meus colegas que trabalham aqui, à noite, também dizem que ninguém usa. É um serviço caro que poucas pessoas estão a fim de pagar", opina. Na estação da Praça Antônio Prudente, na Avenida Abolição, as mesmas duas vagas livres e as duas ocupadas permaneceram intactas durante a hora de monitoramento.

Instalações

A situação só parece diferente nas estações do North Shopping, no bairro São Gerardo, e na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no Montese. Comerciantes que trabalham em frente às instalações afirmaram que as unidades passam pouco tempo estacionadas - embora, em todo o período em que a reportagem esteve por lá, nenhum usuário tenha procurado o serviço. "O pessoal sai direto daqui, é bem movimentado. Esses carros foram uma decisão boa, mas também atrapalham o nosso serviço", lamenta o mototaxista Jonas Duarte, num ponto próximo ao North Shopping.

Segundo ele, os usuários preferem retirar os veículos maiores, que comportam quatro pessoas; "afinal, é mais fácil de rachar a corrida", diz. Já no Montese, transeuntes paravam nas estações de carregamento, curiosos sobre o funcionamento do sistema, mas nenhum chegou a destravar o único veículo disponível naquele ponto.

As estação da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, segundo levantamento da SCSP é, de fato, a mais utilizada pelos usuários, juntamente com a do Shopping Iguatemi. Para a Secretaria, no entanto, ainda não é possível mensurar se a adesão está baixa.

De acordo com o engenheiro do Prefeitura, Sued Lacerda, uma avaliação nesse aspecto será somente após início da operação completa, com as 12 estações funcionando. A partir daí, conforme explica, poderão ser feitas adaptações para melhorar e expandir o sistema.

"Neste primeiro momento, o foco foi ver se o sistema estava funcionando como o esperado, não vimos de perto a questão do uso, mas com a operação completa estaremos monitorando os dados de uso, de cadastro, fazer todo um estudo para entender como é que funciona e se está sendo bem recebido pela população", acrescenta o gestor.

Mudanças

Havendo, de fato, a constatação de baixa adesão aos carros compartilhados, não está descartada, segundo ressalta o engenheiro, mudanças para que o sistema atraia mais usuários. "Deixamos o edital muito aberto para que a gente pudesse fazer esses ajustes, para que a gente possa calibrar o sistema em si para ser usado pela população, tanto em relação à tarifa, como em relação à localização das estações. Não existe nenhuma definição, não existe nada fixo e tudo é passível de ser alterado", diz.

SAIBA MAIS

Como utilizar os carros compartilhados

1. Realizar cadastro no site do Sistema (www.Vamofortaleza.Com) ou pelo aplicativo para smartphone.

2. Reservar o veículo, em

Qualquer uma das mídias, tendo um prazo de 15 minutos para retirá-lo.

3. Será cobrado a taxa de R$ 20 para os 30 primeiros minutos.

4. Após os 30 minutos, a cobrança será por minuto adicional, variando o custo conforme o tempo de uso.