Carnaval da Domingos Olímpio abre inscrições

Começam hoje as inscrições para o desfile de Carnaval da Avenida Domingos Olímpio. O edital, lançado nessa terça-feira (11), contempla 37 projetos de agremiações carnavalescas e oferece um apoio financeiro total de R$ 894.000,00.

O tema do Ciclo Carnavalesco 2017 será os 100 Anos do Samba. Os desfiles acontecem entre 25 e 28 de fevereiro. Entre as agremiações que desfilarão durante o Carnaval estão cordões, maracatus, afoxés, blocos e escolas de samba. Os grupos contemplados pelo edital devem realizar duas apresentações, uma na Avenida Domingos Olímpio, no período do Carnaval, e outra a ser escolhida pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor)no decorrer deste ano.

As inscrições acontecem de hoje (12) a 23 de janeiro. Os interessados devem entregar toda a documentação em envelope lacrado, no setor de protocolo da sede da Secultfor. A divulgação do resultado final da seleção está prevista para 9 de fevereiro.

O Edital deste ano oferece uma verba total de R$ 894 mil, mesmo valor do ano passado, porém contemplando 37 agremiações, um a mais que em 2016.

Arnaud Silvério, presidente da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Ceará, esperava um valor maior, tanto pela inflação dos materiais, quanto pela adição de uma agremiação no edital. "Os materiais sintéticos, como plumas e paetês, tiveram um aumento de 44% e isso deixa as agremiações com menos verba". Graça Martins, gerente da Célula de Patrimônio e Material da Secultfor, frisa que o valor do edital permaneceu o mesmo devido a mudança de gestão da secretaria.

O edital de 2017 também prevê um incentivo aos ensaios abertos. Para receber o valor adicional de R$ 2 mil, a agremiação deve informar a intenção no projeto de inscrição e, ao ser contemplada, realizar pelo menos dois ensaios abertos no período do Pré-Carnaval. Arnaud Silvério explica que esses ensaios são importantes pois, além do valor financeiro, os ensaios aproximam a comunidade da agremiação. A novidade deste ano, de acordo com Graça, é que a segunda apresentação exigida no edital pode ser uma ação educativa.

"A gente pode pedir, por exemplo, que uma escola de samba faça uma oficina de ritmos, de percussão, de bateria ou que um maracatu ofereça um workshop de artesanato ou de confecção de fantasias", conta a gestora. Sobre os locais, Graça disse que serão em escolas municipais e que as datas devem ser acordadas entre a administração das escolas e as agremiações. "Tem que ser bom pra todo mundo". (Colaborou Allan de França)

