Capital será iluminada com 80% de luz branca até o fim do ano

00:00 · 04.02.2017 por João Lima Neto - Repórter

Clique para ampliar

As antigas lâmpadas amarelas presentes nos postes da Capital devem ser trocadas em 80% por iluminação de cor branca até o fim do ano. A ação faz parte do programa "Ilumina Fortaleza", além de ser uma das medidas do Plano Municipal de Proteção Urbana, que será lançando em abril deste ano. Na manhã de ontem, o prefeito Roberto Cláudio, acompanhado do vice-prefeito, Moroni Torgan, anunciou o investimento de R$80 milhões para a iluminação pública na Capital só para oeste ano.

No planejamento, até o fim do ano, as avenidas Jornalista Thomaz Coelho (Avenida Padaria Espiritual), Bernando Manuel, Sargento Hermínio, Augusto dos Anjos, João Pessoa, Expedicionários, Duque de Caxias e Heráclito Graça estarão com as novas lâmpadas. "Nossa meta é universalizar a troca de lâmpadas até o fim da gestão. Estamos muito próximo disso", acrescentou Roberto Cláudio. Além dos bairros com maior índice de violência, a troca da iluminação continuará sendo realizada nas praças e equipamentos públicos, binários, novas faixas de pedestres, estações do bicicletar, pontos de ônibus e areninhas.

No inicio da gestão do prefeito, em janeiro de 2013, a Capital tinha 178.085 pontos luminosos. Deste total, 78,45% eram de luz amarela; 21,45% de luz branca. Em janeiro de 2017, o quadro se reverteu: a cidade atingiu 193.417 pontos luminosos com 66,70% de luz branca e apenas 33,30% de luz amarela.

Até dezembro próximo, a meta é atingir 195 mil pontos luminosos e deixar somente 20% da cor amarela. Nos primeiros quatro anos da primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio, foram investido R$234,5 milhões.

Ainda segundo o chefe do executivo municipal, a população não sofrerá com nenhum aumento na Contribuição de Iluminação Pública (CIP). "Vamos utilizar o que é arrecadado e dar prioridade no uso dessa taxa que já é cobrada anualmente por lei para priorizar a troca de luzes, a expansão da rede e a manutenção dela", ressaltou.

Segurança

Durante a coletiva de imprensa, o vice-prefeito Moroni Torgan falou sobre a escolha dos locais para receberem a nova iluminação. "Duas coisas que bandido não gosta: luz e sirene. Vamos atuar nos bairros com elevados índices de violência, espaços públicos de convivência e áreas de lazer", pontuou.

Ainda segundo Torgan, serão criadas células de proteção comunitária, com vigilância eletrônica nos perímetros das principais vias de Fortaleza. "Com a iluminação na rua, as câmeras trazem imagens mais nítidas e facilitam a identificação", conta o vice-prefeito.

Para 2017, o programa de iluminação pública da cidade vai dar prioridade ao novo tipo de luz em 50 praças, 60 abrigos de ônibus e 20 faixas de pedestres. Atualmente, os pontos de iluminação da cidade nos postes da Capital funcionam com lâmpadas de vapor de sódio e não atingem toda dimensão de uma esquina ou rua.

Vapor

No programa que está em execução, os equipamentos serão alterados para lâmpadas de vapor metálico, dando maior brilho e nitidez para câmeras de segurança na captação de imagens. A meta do Município é inserir 27 mil novos pontos luminosos até o fim do ano.

A Prefeitura de Fortaleza já definiu os primeiros cinco bairros que receberão as intervenções iniciais: Sabiaguaba, Parque dos irmãos, Siqueira e São João do Tauape.