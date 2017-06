Capital ganhará ambulatório trans

00:00 · 10.06.2017

O Ceará poderá ser um dos poucos estados brasileiros a disponibilizar serviços de Saúde especializados para a população transexual. Reivindicação antiga da comunidade LBGT, o Estado está em fase de estruturação de um ambulatório trans, com endocrinologistas, ginecologistas, enfermeiros, psiquiatras e psicológicos voltados para o atendimento médico de homens e mulheres transexuais.

Embora ainda não haja data definida para início das atividades, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) afirmou, em nota, estar viabilizando "estrutura e pessoal" para o funcionamento do espaço, que deve ser instalado no Hospital de Saúde Mental Frota Pinto, em Messejana.

Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás e Minas Gerais já disponibilizam serviços de saúde especializado à população trans. De acordo com a Portaria nº 2.803/13 do Ministério da Saúde, homens e mulheres que realizam o processo transexualizador pelo SUS têm direito a atendimento integral na rede pública, que inclui acolhimento e acesso à terapia hormonal e a cirurgias de adequação do corpo biológico à identidade de gênero e social.

Segundo Sandra Moura, titular do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria Pública do Estado, que acompanha a implantação do ambulatório, atendimento especializado é uma das principais demandas da população trans cearense. "O processo de identificação com o novo sexo biológico leva um determinado tempo e causa repercussão em todas as áreas: endócrina, ginecológica, psiquiátrica. É necessário que essa transformação tenha acompanhamento médico", destaca.

Conforme a defensora, muitos homens e mulheres transexuais relatam terem sofrido constrangimento ao procurarem serviços de saúde na rede pública ou se deparado com o despreparo de profissionais para realizar o atendimento. "A transexualidade é uma condição que deve ser tratada pela Medicina da maneira especial que é", acrescenta .

Documentação

Além de garantir o direito à assistência médica previsto em lei, a supervisora afirma ainda que a implantação do ambulatório será importante para facilitar o processo de mudança de nome e gênero na documentação das pessoas que passaram pelo processo transexualizador. "A alteração é um direito. A pessoa se identifica com o nome social e isso é inerente à personalidade dela. Só que precisa juntar laudos e passar por uma série de procedimentos para mostrar que se sente daquele jeito".