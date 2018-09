Capital e nove cidades não atingem meta

01:00 · 15.09.2018

Finalizada a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação contra poliomielite e sarampo, 10 municípios cearenses, incluindo a Capital, não atingiram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que objetivava imunizar 95% das crianças com a idade entre 12 meses e cinco anos incompletos. Marcado para ser concluído no último dia 31, o período foi estendido até essa sexta-feira nos 12 estados que não alcançaram a porcentagem traçada, entre eles o Ceará.

De acordo com os números preliminares apresentados pelo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), no Estado, foram oferecidas 504.378 mil doses imunizadoras contra poliomielite e outras 503.431 mil contra sarampo para o grupo prioritário durante toda a campanha.

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) informou, por meio de nota, que o Estado atingiu a meta mínima da cobertura vacinal, no último dia 5 de setembro, em 174 municípios. Contudo, até as 17h30 dessa sexta-feira (14), Fortaleza e outras nove cidades do Interior não obtiveram o mesmo resultado.

O SI-PNI apontou que, na Capital, houve um total de 93,03% de crianças vacinadas contra poliomielite e 92,22% contra sarampo; Em Orós, foram imunizadas 87,26% e 87,26%, respectivamente; Umari apresentou porcentagens de 82,97% e 82,97%; Cariús teve um resultado de 86,90% e 86,79%; Em Quixeré, as dosagens foram de 93,78% e 98,78%; Aiuaba marcou 70,59% e 70,59%; Já Tauá pontuou 91,21% e 91,21%; Quixeré assinalou 93,78% e 93,78%; em Potengi foram anotados percentuais de 69,97% e 69,97%; e, em Itatira, 93,96% e 93,58%.

Continuidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) havia afirmado que disponibilizará as dosagens de forma gratuita nas 112 unidades de atenção primária da Capital cearense durante todo o ano, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h. Nos fins de semana, entretanto, somente dois postos de saúde funcionarão: o Posto de Saúde de Messejana e o Posto de Saúde Paulo Marcelo, situado no Centro da Cidade, que estarão atendendo das 8h às 16h30.

O órgão ressaltou também a importância de os responsáveis levarem a caderneta da criança para que ela tenha acesso ao serviço. A pasta ainda informou que não serão considerados casos de perda do documento ou esquecimento. Ou seja, a criança poderá se vacinar mesmo que estes fatos venham a acontecer.

O objetivo do Ministério da Saúde é manter o estado de erradicação da poliomielite e da circulação do vírus do sarampo no País, com a cobertura vacinal nos municípios, para evitar a reintrodução do vírus selvagem, e também a vacinação dos menores de cinco anos de idade contra o sarampo e a rubéola.

O propósito da iniciativa era vacinar as crianças de forma homogênea, mesmo aquelas que já haviam recebido a imunização, para que se evitasse a manutenção ou formação de bolsões de não vacinados que pudessem contrair as doenças infectocontagiosas que podem resultar em complicações graves, podendo levar as pessoas à morte.