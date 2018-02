Capital deve ter mais três edifícios tombados

01:00 · 24.02.2018

Em 2018, o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza (Comphic) focará suas ações em cinco edificações presentes na Capital. Dentre elas, três devem ser tombadas de modo definitivo até o fim deste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), o antigo Seminário da Comunidade Salvatoriana da Parangaba, a escola de Música Luís Assunção e o Complexo Educacional do Centro - que compreende o Colégio da Imaculada Conceição, Igreja do Pequeno Grande e Escola Estadual Justiniano de Serpa - são os escolhidos.

A gerente da célula de patrimônio material da Secultfor, Isabela Castro, afirma que, nos três casos, o processo de instrução de tombamento já foi concluído. Por meio de nota, a Secultfor acrescentou estar formalizando as minutas dos decretos para encaminhá-las à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Após o envio, a assinatura do decreto será realizada pelo prefeito Roberto Cláudio e, consequentemente, haverá a consolidação no Diário Oficial do Município. A decisão final do chefe do executivo municipal, de acordo com a Pasta, deve ser realizada ainda este ano.

O Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, teve o tombamento definitivo aprovado em votação no Comphic em 2015, sendo um dos quatro equipamentos que aguardava a assinatura do prefeito ano passado. Com prazo inicial de 120 dias após a aprovação, a consolidação não foi realizada e o projeto segue em estado de tombamento provisório.

A Secultfor esclarece que, neste momento, os membros do Conselho de Preservação debatem a revisão da instrução de tombamento do edifício.

Além dos três bens a serem tombados, o Ideal Clube e o Teatro São José receberão intervenções ao longo do ano. O segundo equipamento, com 103 anos de existência, possui normas de proteção desde 1988, um dos primeiros a serem preservados pelo Poder Público na Capital. O tombamento definitivo é antecedido pelo tombamento provisório, que serve para prevenir danos ao patrimônio e tem eficácia imediata, além de auxiliar no reconhecimento público do valor cultural do bem. Em Fortaleza, 48 estruturas estão em estado de tombamento provisório. Nestes, a Secultfor também exige que qualquer intervenção a ser realizada necessite de autorização oficial expedida pela Pasta.

Política

Apesar de Fortaleza possuir política de preservação consolidada, entre 1995 e 2005, a cidade não aprovou um tombamento definitivo. Em 2012, uma série de decretos garantiram nove disposições sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural em Fortaleza. O número era igual a todas ações realizadas na década passada.

A Secultfor explica que três tombamentos executados em 2012 foram concluídos sem a instrução de tombamento: Antiga Sede do Sport Club Maguary, Pavimentação da Rua José Avelino e a Farmácia Oswaldo Cruz. A Pasta diz que "na época, a equipe a frente da pasta diagnosticou como urgente a resolução desses processos". O órgão está desenvolvendo, atualmente, estudos técnicos relativos a esses bens, "por entender a importância da instrução de tombamento".

História

Preservação

