Capital deve ganhar 383 leitos após intervenções na Saúde

01:00 · 21.02.2018 por João Lima Neto - Repórter

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e os Frotinhas de Fortaleza vão passar por uma série de intervenções estruturais com prazos de entrega a longo e médio prazo. O Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza anunciaram ontem, no Palácio da Abolição, investimento de R$ 528,5 milhões à Saúde. Ao todo, serão 12 intervenções que envolvem até a criação de novas policlínicas. Com as obras, a Capital deve ganhar cerca de 383 leitos de atendimento. O governador Camilo Santana também revelou um pacote de R$100 milhões para acabar com as filas de cirurgias eletivas do Estado. Segundo o chefe do Executivo estadual, um edital será lançado nos próximos dias.

O plano idealizado pelas secretárias de saúde do Estado e do Município prevê a construção e aquisição de equipamentos para garantir o funcionamento de seis policlínicas em Fortaleza, para atender à demanda por consultas e exames especializados. O investimento total será de R$ 92,8 milhões para as policlínicas Olavo Bilac, Vicente Pinzón, Meireles, Passaré, Siqueira e João XXIIl/Jóquei Clube. A obra do Instituto Dr. José Frota 2 (IJF 2) também foi englobada no projeto. A previsão é que até a conclusão do equipamento, prevista para 2018, tenham sido investidos R$ 77,8 milhões. "Em agosto, já vamos liberar 123 leitos que já vão desafogar os corredores do IJF", declarou o prefeito. A construção do novo prédio do Hospital prevê 203 novos leitos hospitalares, nove salas de cirurgia, serviços de hemodinâmica e ressonância magnética nuclear.

O Hospital da Mulher, os Frotinhas de Messejana, Antônio Bezerra e Parangaba, assim como o Hospital Nossa Senhora da Conceição e o Gonzaguinha da Barra, também contarão com reformas ou ampliações que chegam a R$ 28 milhões. O Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana) também foi contemplado com investimento para ampliação da capacidade da emergência.

Filas

Atualmente, cerca de 75% da obra estão concluídos. "Já foram chamados vários médicos por meio de concursos. Existia um cadastro de reserva. Houve ainda seleção pública. Os Frotinhas e Gonzaguinhas terão o custeio municipal. Será um custo pequeno e já programado, além de esperarmos investimentos da própria União. A ideia é reduzir número de filas de exames e consultas", declarou o prefeito.

Na ocasião, Roberto Cláudio e Camilo Santana também assinaram documento que autorizou, em imediato, o repasse de R$ 12,5 milhões para a aquisição de medicamentos, medida que integra o plano e que deve reforçar apoio à atenção básica. O governador também destacou um novo investimento para reduzir filas de cirurgias. "O objetivo é zerar fila para cirurgias mais especializadas, que são as mais caras, como a cardíaca".

Emergência

Para atendimento emergencial, o plano vai entregar a 12ª UPA de Fortaleza, em construção no Dendê, com R$ 4,5 milhões em investimento e atenderá a demanda dos moradores do bairro Edson Queiroz e redondezas. Estão previstos, também, quatro novos postos de saúde (Parangaba, Pici, Arvoredo e Pirambu), com um investimento de R$ 8,5 milhões.

Estudos

A comunidade acadêmica também vai ser beneficiada. Será criado o Centro de Estudos do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA) com investimento de R$ 1 milhão e beneficiará profissionais, estudantes e pacientes. O novo centro de estudos permitirá melhor infraestrutura para receber estudantes de distintas instituições de ensino que utilizam as instalações do hospital como campo de estágio, bem como a ampliação das atividades de educação permanente do corpo assistencial do hospital.

Um dos maiores investimentos é do projeto "Juntos por Fortaleza" é destinado à região do Porangabussu. A área será transformada em um distrito de inovação em saúde. A escolha se deu pelo pelos equipamentos estaduais, municipais e federal de saúde que já existem no local.

Concurso

Ao mesmo tempo do anúncio das ações, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) convocou, ontem, 68 aprovados em concurso público para preenchimento de vagas no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e na Maternidade-Escola Assis Chateabriand (Meac). Estão na lista enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, tecnólogo em radiologia/radioterapia e terapeuta ocupacional.

Os candidatos relacionados nesses editais devem comparecer, hoje, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30, conforme agendamento enviado por e-mail, à Sala da Recepção de Documentos da Unidade de Pesquisa Clínica, situada à Rua Coronel Nunes de Melo, s/n, Rodolfo Teófilo (ao lado da Meac).

Na oportunidade, os candidatos devem apresentar toda a documentação necessária à contratação. Também serão realizados exames de sangue e admissionais amanhã e dia 26, seguindo agendamento prévio.

A integração dos novos contratados está marcada para 5 de março, das 8h às 12h e das 13h às 17h. No mesmo dia, serão apresentados os horários de trabalho e assinada a Carteira de Trabalho e Previdência Social. A ausência do candidato, explica a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, implicará na exclusão do candidato.