Capital debate políticas aplicadas em Medellín

00:00 · 27.01.2017

Medidas de Fortaleza foram citadas pelo ex-prefeito de Medellín, Anibal Gaviria, como as escolas de tempo integral, as apostas para a juventude ( FOTO: NAH JEREISSATI )

Ouvir as experiências de gestores/consultores nacionais e internacionais e tentar aplicá-las à realidade local. No Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras - evento promovido pela Prefeitura de Fortaleza, que reuniu todo o corpo da atual gestão -, um dos destaques do primeiro dia foi justamente a área que, nos últimos anos, desafia o Governo do Estado e deságua na administração municipal: a segurança pública. As ações aplicadas em Medellín (Colômbia) para reverter os índices de violência foram apresentadas aos gestores locais, como possível modelo a ser seguido na Capital.

A duas cidades em questão são geograficamente distintas, mas têm problemas sociais e estruturais semelhantes, explica o ex-prefeito de Medellín, Anibal Gaviria, o que, segundo ele, faz com que o compartilhamento das experiências positivas possa gerar resultados concretos. Entre as décadas de 1990 e 2000, Medellín chegou a ter uma taxa de 428 mortes a cada 100 mil habitantes. Atualmente, garante o ex-prefeito, este índice é de 14 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes.

Ações

A mudança no cenário, de acordo com Anibal, deve-se a um conjunto de políticas, porém, o foco foi nas iniciativas sociais de ampliação do acesso à educação, seja na primeira infância, na adolescência ou no ensino superior. Na cidade colombiana, conforme o ex-prefeito, uma das apostas foi a construção dos chamados jardim da infância, que se assemelham a creches brasileiras. Porém, em Medellín, afirma ele, houve um acréscimo considerável desses equipamentos nas áreas mais pobres.

Além disso, a cidade de Medellín apostou na edificação dos "colégios mestres", voltados para adolescentes. Um deles, conforme o ex-prefeito, foi estruturado em uma área onde anteriormente funcionava a fazenda de um grande narcotraficante.

Na educação superior, de acordo com o ex-gestor, a administração municipal auxiliou na construção de 12 cidades universitárias (embora, assim como no Brasil, na Colômbia, este nível de ensino seja de competência do Governo Federal). Ele garante que a gestão local avaliou que o estreitamento desta relação poderia favorecer o acesso dos jovens pobres à universidade.

Medidas como as já adotadas em Fortaleza também foram enfatizadas pelo colombiano, dentre elas: as escolas de tempo integral. Estes equipamentos, conta ele, foram grandes apostas de investimento para ocupação de crianças e jovens e afastamento das situações de violência.

As experiências relatadas por Anibal foram ouvidas pelo prefeito Roberto Cláudio, o vice-prefeito Moroni Torgan, o presidente da Câmara Municipal, Salmito Filho, e os titulares das secretarias temáticas e regionais, além de outros convidados como empresários, industriais e médicos.

Na ocasião, Roberto Cláudio enfatizou que seminário servirá para a formulação de iniciativas a serem desenvolvidas nos próximos quatro anos de gestão na Capital. Além da segurança pública, o evento, que se estende até sábado (28), contará com especialistas nacionais e internacionais debatendo mobilidade, saúde e meio ambiente.

O combate a insegurança, enfatiza Roberto Cláudio, passa pela necessidade de estruturação de políticas, que devem ter como foco melhorias urbanas, sociais e administrativas. Em Fortaleza, embora o número de homicídios tenha caído entre 2015 e 2016, a cidade ainda registrou 1.007 assassinatos somente no ano passado. No evento, o ex-prefeito de Medellín informou que entregou a Roberto Cláudio uma publicação com todas as ações adotadas na cidade colombiana.

FIQUE POR DENTRO

Cidade terá 50 Células de Defesa Social em praças

Um dos investimentos a ser feito pela Prefeitura de Fortaleza na tentativa de atenuar a sensação de insegurança pública, segundo o prefeito Roberto Cláudio, é a criação de 50 pontos chamados de "Células de Defesa Social", a serem instaladas em praças ou pontos estratégicos da Capital.

Nestes logradouros, haverá equipes da Guarda Municipal a pé e em motos. Câmeras de seguranças serão instaladas para monitorar a área 24h. A cada dois pontos desses, segundo o prefeito, uma equipe do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) ficará responsável pela área. Ele também destaca outros investimentos como a estruturação de mais escolas de tempo integral.

SAIBA MAIS

Programação de hoje

09h Os avanços na atenção à saúde pública, com Carina Vance (Estados Unidos), diretora executiva do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde

11h Governança e eficiência na empresa pública (Cláudio Gastal - presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo)

14h Sustentabilidade no desenvolvimento integral das cidades, com Yolanda Kakabadse (ECQ) - presidente mundial do WWF

17h Mobilidade Social e Comportamento, com Renato Meirelles, presidente do Instituto de Pesquisa Data Favela