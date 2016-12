Capital atinge Índice Ultravioleta extremo

00:00 · 28.12.2016 / atualizado às 11:43 por Renato Bezerra - Repórter

Fortaleza voltou a registrar alta incidência de radiação solar, elevando o alerta para os próximos dias. Ontem, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Capital alcançou o Índice Ultravioleta (IUV) máximo para o dia (de 11.2), já considerado extremo em uma escala que pode chegar até 18. Durante o dezembro laranja - mês de conscientização do câncer de pele - especialistas chamam atenção para os cuidados durante a exposição ao sol.

Os altos índices registrados no município estão relacionados à proximidade geográfica com a Linha do Equador, segundo ressalta o meteorologista Raul Fritz, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). "Esse índice ocorre quando se tem menos cobertura de nuvens e nos horários do dia em que o sol incide mais diretamente, entre 10h e 16h".

Conforme o meteorologista, a radiação pode alcançar níveis considerados máximos no Estado entre os meses de setembro e dezembro, período em que o sol transita pela Linha do Equador.

Dos principais tipos de radiação prejudiciais à pele, a UVA é a responsável pelo aparecimento de manchas e a UVB pelas queimaduras. Apesar do registro de condições extremas, uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia revela que a proteção ainda não é consenso entre a população.

Levantamento realizado pelo Datafolha em agosto deste ano aponta que mais de 95 milhões (63%) dos brasileiros não usam protetor solar no seu dia a dia e 6 milhões de adultos não se protegem quando estão na praia, piscina ou demais formas de exposição durante o lazer. A pesquisa também revela que, dos entrevistados com filhos até 15 anos, 20% desses jovens não se protegem nas atividades de lazer.

Câncer de pele

O presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Ceará, Paulo Eduardo de Sá Gonçalves, explica que, apesar da radiação UVB incidir das 10h às 16h, a radiação UVA, que ocorre o dia todo, sendo responsável pelo fotoenvelhecimento, é a que mais desencadeia o câncer de pele. "A proteção deve ser do nascer do sol até quando ele se põe". Para evitar a doença, além do protetor solar, a SBD recomenda o uso de roupas com proteção ultravioleta, chapéus, óculos e sombrinhas. O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) estima que serão contabilizados, em todo o ano de 2016, 176 mil casos de câncer de pele no Brasil.