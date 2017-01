Campus celebra conquistas e transforma vidas de alunos

00:00 · 07.01.2017 / atualizado às 00:06

Senhoras e senhores, caríssimos graduados, é com muita honra que celebramos nossa octagésima segunda cerimônia de colação de grau. Ontem vocês eram estudantes, a partir de agora, profissionais. Tudo realizado neste campus, que acolheu seus sonhos para transformá-los em realidade, e que é um campus para a cidade, aberto todos os finais de semana para uso e deleite da sociedade fortalezense.

Com a chegada de um novo ano, propomos perspectivas igualmente novas. Sobre 2016, desafios foram transformados em oportunidades. Temos muito a contar! Demos início à primeira turma de medicina veterinária. Nosso curso de medicina completou 10 anos e está entre os melhores do Brasil. Iniciamos uma parceria com a renomada Escola Francesa Le Cordon Bleu de Gastronomia, com aulas iniciando ainda neste semestre. Recebemos pelo MEC nota máxima em muitos de nossos cursos de graduação avaliados em 2016, reiterando a qualidade de nossa formação. Somos instituição socialmente responsável por nossos trabalhos nas áreas sociais, o que inclui artes, esportes, educação infantil e profissional e outras frentes de atuação. Nossa biblioteca comemora 25 anos de informatização, o que amplia o acesso a seus mais de 250 mil volumes. A biblioteca de acervos especiais continua em expansão: adquirimos o primeiro livro médico brasileiro e raridades da obra de Machado de Assis. Em se tratando de arte, 2016 também foi um ano pleno. Pelo campus passaram artistas de renome internacional como Daniel Hourdé e Hélio Oiticica. Em seguida reunimos 500 anos de história da arte nacional em uma das mais importantes exposições do Brasil, ainda aberta à visitação. Afinal, este espaço só ganha significado com o usufruto da nossa população, ampliando as oportunidades de formação e apreciação da arte. Tal importância confere ao Espaço Cultural Unifor o título de patrimônio turístico de Fortaleza, sendo também uma referência nacional em promoção da arte.

Essas foram algumas das muitas conquistas da Unifor ao lado de vocês. As portas estarão sempre abertas para receber novos sonhos e ideais, mesmo após a graduação. Sonhos que também se materializam nos mais de 200 pós-graduados com Mestrado e Doutorado que aqui também colam grau. Este é um de nossos maiores diferenciais: programas de excelência, uma pós-graduação em diversas áreas, fruto de um amplo investimento em pesquisa. Afinal, o conhecimento é transformador e libertador.

Caros graduados, familiares, professores e colaboradores, a beleza do campus nesta noite reflete o empenho de todos desta casa ao longo dos seus 45 anos.

Sejam Felizes!