Campanha busca recursos para ajudar a Santa Casa

01:00 · 14.10.2017

Há mais de 175 anos, a Santa Casa de Misericórdia recebe pacientes de todo o Estado em busca de atendimento médico ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

Seguindo a premissa de manter sempre as portas abertas para acolher a população mais carente, a Santa Casa de Misericórdia depende, hoje, da ajuda financeira de terceiros para custear cerca de 40% de suas despesas mensais. As doações realizadas junto à instituição, ao lado de convênios cada vez mais raros e do valor obtido com poucos atendimentos particulares, ajudam a garantir o funcionamento do hospital, que há mais de 175 anos recebe pacientes de todo o Estado em busca de atendimento médico.

Alvo do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS), que cobre apenas 60% dos procedimentos executados na unidade, a instituição é objeto da campanha "Quero ser herói", do Sistema Verdes Mares. A mobilização, que segue até novembro, pretende arrecadar fundos para o hospital por meio do incentivo ao pagamento de taxas simbólicas nas contas de energia.

As peças publicitárias, que incluem produções em vídeo, imagem e áudio, são apresentadas desde setembro nos veículos do Sistema. O trabalho foi desenvolvido pela agência EBM Quintto, vencedora do GP Verdes Mares na categoria "Campanha Solidária". A ideia é que, a partir do ato da doação, qualquer pessoa pode se transformar em herói.

Perdas

Segundo o provedor da Santa Casa, Luís Marques, a iniciativa deve dar novo fôlego às doações, que, por conta da crise econômico, têm sofrido grandes perdas. "As doações que são feitas no próprio hospital, de pessoas que vão deixar alimentos e dinheiro, são episódicas, pontuais. Não podemos contar sempre com elas. Na doação pela conta de energia, nós temos uma segurança maior, porque as pessoas pagam todos os meses e o valor é repassado diretamente para nós".

Despesas

Com os repasses defasados do SUS, Marques ressalta que, mensalmente, o hospital acumula mais de R$ 1 milhão em despesas não pagas. As doações recebidas custeiam parte do déficit, mas não são suficientes para quitar as dívidas. Diante das dificuldades, a instituição se esforça para manter a realização dos procedimentos, de modo a não prejudicar os pacientes. "Existe uma norma na Santa Casa de não deixar ninguém voltar sem ser atendido, diz Marques.

Para o provedor, a campanha trouxe mais visibilidade à situação dos hospital. "Temos a esperança redobrada que as doações vão aumentar. É uma campanha bem feita, transmitida por um veículos de credibilidade e que pode atingir um maior número de pessoas no Estado", destaca.