Câmara inicia debate sobre revisão da Lei

00:00 · 06.04.2017

A Câmara Municipal de Fortaleza deu início, ontem, aos debates sobre a revisão da Lei Orgânica do Município (LOM). Durante a primeira de sete audiências públicas que serão realizadas até o mês de junho, a comissão especial encarregada de liderar o processo recebeu propostas de emendas e correções aos artigos que correspondem às competências do Município e à atuação do Poder Legislativo. A expectativa é que o projeto com as sugestões de mudanças na Lei seja votado ainda neste semestre.

Representando o presidente da Casa, Salmito Filho, o vereador Ésio Feitosa destacou que a revisão deveria ter ocorrido no ano passado, mas foi adiada devido ao período eleitoral. Segundo ele, os ajustes se fazem necessários para que a lei esteja em maior conformidade com as demandas atuais da Capital e da sociedade nos dias de hoje. "A legislação já tem 10 anos. Precisamos ter uma lei que esteja ligada com a cidade real que vivemos", disse.

Dentre as propostas apresentadas está o estabelecimento de um prazo de até 30 dias para a disponibilização de informações solicitadas pela população sobre os atos da administração. Na área de direitos humanos, foi sugerida a inclusão da comunidade LGBT no público-alvo das ações de combate à discriminação promovidas pela Prefeitura.

Já no que se refere ao Poder Legislativo, Feitosa destacou a proposta que prevê o licenciamento de vereadores para que possam assumir cargos no Poder Executivo. Conforme o relator da Comissão Especial, vereador Renan Colares, as propostas referentes aos demais artigos da LOM serão recebidas em outra seis audiências, que devem ocorrer semanalmente.