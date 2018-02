Calçadões de praias em Fortaleza ainda são ocupados irregularmente

01:00 · 26.02.2018

Passado o Carnaval, o movimento da alta estação começa a decair e a quadra invernosa passa a espantar o público das praias de Fortaleza. Contudo, em dois cartões-postais da cidade, a Beira-Mar e a Praia do Futuro, esses fatores não são suficientes para dispersar os comerciantes. Nas calçadas, produtos são expostos para cearenses e turistas. A diferença fundamental está na regulamentação: parte dos vendedores não têm autorização para atuar nesses locais.

Na Praia do Futuro, em carrinhos ou bolsas, os ambulantes oferecem artesanatos, brinquedos e alimentos. Já no calçadão, expõem roupas, biquínis, chapéus, bijuterias, óculos e até produtos eletrônicos - tudo protegido da chuva por guarda-sóis que, em outros períodos do ano, não estariam ali. Um dos ambulantes, que preferiu não se identificar, afirma que o movimento piorou após o Carnaval. "A gente vem só por vir mesmo", lamenta. Ele, porém, mantém atenção tanto na clientela quanto na fiscalização da Prefeitura, confirmando um jogo de gato e rato que conhece bem há décadas. "Já saí e voltei várias vezes. Mas fazer o que, se é o meu meio de vida?".

Para a turista de São Paulo Isabela Marim, 25, os preços oferecidos são melhores que o de algumas lojas de souvenir. "Não vejo problema na presença deles". Porém, para vendedores estabelecidos na Feirinha da Praia do Futuro, a "estratégia de localização" nas calçadas tira o público que poderia visitar o local.

"O ideal seria que todos fossem colocados aqui na feira. Então, todo mundo viria visitar e todo mundo ganharia", opina uma permissionária.

No calçadão da Beira-Mar, os ambulantes dividem o espaço com os pedestres. Davi Ângelo mora no Rio de Janeiro. Porém, sempre que pode, visita o Ceará, e um dos seus locais favoritos é o calçadão. "Se não tivessem esses artesãos, a gente não viria. É legal ter o ambulante. Eles não incomodam. É algo bom, um atrativo a mais", defende. Um deles é Airton Jarlen, que faz do espaço público seu ateliê e, dali, tira o sustento de casa. "Hoje, o orçamento da minha casa vem todo do meu artesanato", diz o aracatiense que está no Calçadão desde 2001.

Licença

Segundo o Código de Obras e Posturas de Fortaleza, o exercício do comércio ambulante depende de licença prévia emitida pelas Secretarias Regionais. "Os fiscais e os auxiliares conferem se o ambulante possui o termo de permissão, que é emitido pela Secretaria Regional II, no caso. Se ele não tiver, pode ser autuado e ter sua mercadoria apreendida", explica Alex Alencar, gerente regional de fiscalização da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Ao todo, 60 auxiliares de fiscalização e 30 fiscais municipais atuam nas vistorias aos espaços. As mercadorias são encaminhada à Agefis e podem ser resgatadas mediante pagamento de multa de R$ 83,35.