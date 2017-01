Calçadão sofre com desordem de ambulantes

00:00 · 13.01.2017 por Ranniery Melo - Repórter

Controle urbano Os comerciantes começam a chegar no fim da tarde e permanecem até depois das 22 horas no local, onde vendem peças de roupa a sandálias, chapéus, mantos de renda, pinturas, brinquedos, eletrônicos e alimento; Prefeitura garante que fiscalização já foi intensificada ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

A Avenida Beira-Mar é um dos principais atrativos turísticos de Fortaleza. Além do espaço oportuno de lazer e descanso oferecidos pela praia, há ainda o comércio intenso de suvenires na tradicional feira. A intensificação das atividades de venda, contudo, têm provocado uma nova questão a ser superada: a desorganização e superlotação do calçadão da Beira-Mar.

A reportagem do Diário do Nordeste esteve nesta semana no local e pode constatar a situação. Mesmo quando a noite já avança, por volta das 21h30, o comércio ainda se espalha por grande extensão da área destinada ao tráfego dos pedestres. Em alguns pontos, como em frente à própria Feira da Beira-Mar, até mesmo andar por entre os vendedores ambulantes é difícil. Os produtos são dos mais variados. Desde peças de roupa a sandálias, chapéus, mantos de renda, pinturas, brinquedos, eletrônicos e alimentos.

Época

A vendedora Maria de Assis, por exemplo, diz já expor os seus chapéus no calçadão, próximo ao Clube do Náutico, há cinco anos. "Nessa época do ano, aparece mais gente, porque tem mais turistas, então as vendas aumentam um pouco", conta.

Já Francisco Costa carrega artigos infantis e pacotes de algodão-doce em uma grade, com a qual atua de forma volante nas redondezas da feira. "Trabalho em uma barraca de praia pela manhã e à noite venho para cá. Mas só faço isso de segunda a sexta, nos fins de semana eu fico em casa, descansando. Eu já trabalho desse jeito aqui na Beira-Mar tem mais de 20 anos", comenta o ambulante.

A prática da venda no calçadão da Beira-Mar acaba tendo impactos nas atividades exercidas pelos que ocupam a Feira de Artesanatos tradicional do local. O presidente da Associação dos Feirantes de Artesanato da Beira-Mar, Theodomiro Ferreira da Araújo, relata que esse movimento já acontece há alguns anos, causando um aumento desenfreado do número de pessoas que passam a comercializar na região. "O que a gente tem é uma falta de ação do poder público no sentido de coibir a invasão dos espaços públicos por estes ambulantes. Nós entendemos que eles vêm para cá por necessidade financeira, por conta da situação crítica do País, mas não se pode permitir que o espaço público seja ocupado de forma desgovernada, como vem acontecendo", opina.

Para Theodomiro, os feirantes regularizados acabam prejudicados, já que os ambulantes ocupam um espaço privilegiado, mais próximo dos consumidores. "Essa prática ilegal do comércio ambulante, principalmente nas cercanias da feira, influencia nas nossas vendas. Primeiramente, cria a cultura para as pessoas que nos visitam de que eles têm uma mercadoria mais em conta. Mas isso acontece porque temos custos para manter nossos estandes, enquanto para eles, o custo é zero. O comércio regular da feira tem um espaço definido por lei, mas está sendo negligenciado pelo próprio Município".

Controle

A Prefeitura de Fortaleza, por sua vez, diz que o ordenamento urbano da orla da Avenida Beira-Mar, Praia de Iracema e Praia do Futuro é uma prioridade no início da nova gestão de Roberto Cláudio, conforme afirma o titular da Secretaria Regional II, Ferruccio Feitosa.

"Apesar da nossa equipe de fiscalização estar sendo reestruturada e treinada para atuar melhor ainda no controle urbano, seguindo a legislação vigente, já iniciamos uma série de ações para reforçar a fiscalização na orla da Avenida Beira-Mar. Os trabalhos se iniciaram pelo Mercado dos Peixes e seguirão por todo o calçadão. Estamos também fechando uma parceira com o Sebrae, para que eles atuem na capacitação dos vendedores que comercializam na orla", afirma.

Órgão responsável pela manutenção e ordenamento urbano da Beira-Mar, a Secretaria Regional II afirma que 36 agentes de fiscalização atuam diariamente, por meio de ações educativas com os vendedores ambulantes, buscando coibir a ocupação irregular do passeio. De acordo com o órgão, os produtos só são apreendidos quando todas as medidas preventivas não são atendidas.

Além disso, a Pasta coloca também que a fiscalização na área passa por intensificação em razão do período de alta estação, com aumento no número de visitantes. As operações contam com apoio da Guarda Municipal de Fortaleza, e Polícia Militar do Estado do Ceará.

Como parte dos planos de ordenamento da região, os permissionários do Mercado dos Peixes, no Mucuripe, passarão por capacitação sobre manipulação e armazenamento de alimentos, que também deve chegar aos vendedores ambulantes da área.

FIQUE POR DENTRO

Ações buscam ordenar e requalificar orla

A orla da Avenida Beira-Mar passa por projetos de requalificação da área. A última etapa entregue pela Prefeitura, no último 23 de dezembro, refere-se ao trecho do calçadão entre a Rua Teresa Hinko e o Mercado dos Peixes, que contou com ações de terraplanagem, novo piso, ciclovia e iluminação.

Coordenado pela Secretaria do Turismo de Fortaleza, a próxima etapa para reestruturação da região contempla um aterramento de oitenta metros na faixa de areia, entre os espigões das avenidas Desembargador Moreira e Rui Barbosa, além da urbanização do calçadão. O início das obras depende da liberação dos recursos conveniados com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (Caf), que está sendo aguardado pela Prefeitura.