Cai no Ceará número de mortes por leishmaniose

O número de mortes em 2016, no Ceará, em consequência da leishmaniose viral (LV), foi o menor dos últimos dez anos. Dos 310 casos registrados no Estado, no ano passado, 20 evoluíram a óbito, o que representa metade das ocorrências de 2015, quando 41 pessoas morreram, de acordo com boletim da Secretaria da Saúde (Sesa).

Os fatores da queda considerável ainda são desconhecidos, mas o longo período de seca nos municípios cearenses, que influencia na diminuição da reprodução do transmissor da doença aos animais, o "mosquito-palha", pode ter sido um deles, afirma o biólogo e integrante do Grupo de Trabalho em Leishmaniose da Sesa, Luís Osvaldo da Silva. Ele reforça que as causas ainda estão sendo estudadas.

No período de 2007 a outubro de 2016, foram confirmados 5.657 casos da doença em humanos, em 171 municípios. As maiores ocorrências foram contabilizadas em Fortaleza, com 33,2% dos casos (1.880), seguida de Sobral, com 6% (339), Caucaia, com 5,6% (318), e Maracanaú, com 3,8% (215).

A leishmaniose visceral é transmitida pela picada do flebotomíneo, o "mosquitos-palha", e infecta principalmente os cães. Em Fortaleza, 5.101 cães foram diagnosticados com o vírus, em 2016, e 2.148 deles foram sacrificados, segundo dados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Capital. Apesar de ser solução possível para o risco de contaminação, a eutanásia não é obrigatória, e apenas cerca de 20% dos donos a permitem.