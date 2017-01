Busca por vacina cresce na cidade

00:00 · 27.01.2017

Diante do surto de febre amarela que tem atingido Minas Gerais e São Paulo, aumentou a procura pela vacina contra febre amarela na rede pública de Fortaleza. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que não mencionou o percentual de crescimento.

A coordenadora de Imunizações, Vanessa Soldatelli, afirma que as pessoas estão com medo do surto nos outros estados. "Por causa dos casos em São Paulo e em Minas, muita gente tem procurado os postos para se vacinar, mesmo sem necessidade". A gestora conta que as vacinas estão à disposição de toda a população, mas que é necessário comprovar viagem para as regiões do País classificadas como endêmicas.

"Pra receber a vacina, basta apresentar uma comprovação de viagem com data e destino; pode ser passagem ou reserva de hotel, qualquer coisa que comprove que a pessoa vai de fato para um dos locais de risco". Para garantir a imunização do paciente, a vacina deve ser aplicada dez dias antes da partida.

Para quem for viajar de carro e não tiver como comprovar o destino, Vanessa disse que a prefeitura adotou o termo de responsabilidade. "O documento é bem simples, ele informa todas as áreas endêmicas e as contraindicações. A pessoa lê, assina e o termo fica no posto".

A coordenadora pontua que a intenção é garantir que todos os que, de fato, necessitam tomar a vacina tenham a dose à disposição quando precisarem. "A gente quer que as pessoas entendam que elas só devem tomar a vacina se realmente precisarem".

Setor Privado

João Cláudio Jacó, pediatra e sócio proprietário da Clínica de Vacinação Dra. Núbia Jacó, revela que, mesmo sem doses, a procura é constante. "Só hoje, eu recebi cerca de 30 ligações de pessoas atrás da vacina".

O pediatra conta que as clínicas privadas comercializam entre 40 e 50 doses por mês. "Não tem como atender à demanda. Por mais que eu tivesse amanhecido com o estoque mensal de 30 doses, teria acabado tudo hoje". (Colaborou Allan de França)