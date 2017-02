Brincantes do Maracatu fazem ato no Dragão do Mar

00:00 · 01.02.2017

A manifestação ocorreu como resposta a estudantes que interromperam uma apresentação em protesto contra o uso do negrume ( FOTO: HELENE SANTOS )

Os brincantes do Maracatu cearense se reuniram, no começo da noite de ontem, em frente à estátua de Patativa do Assaré, no Dragão do Mar, para realizar um "Maracatuato". O intuito foi compartilhar a "essência" da manifestação local com os estudantes e interessados no tema.

No último domingo (29), enquanto o Maracatu Rei Zumbi se apresentava, como parte da programação da 10ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), um grupo de estudantes vinculados ao movimento Kizomba, da Bahia, questionou a utilização do negrume (tinta preta) pelos brincantes, chegando a interromper a apresentação do Maracatu. De acordo com Teonildo Lima, vice-presidente do Rei Zumbi, o grupo acusou a manifestação cearense de racismo. "O ato de hoje é uma resposta a certos estudantes que nos acusaram de racismo", explicou. O vice-presidente conta que o grupo insinuou que o negrume usado pelos Maracatus era uma apologia ao 'blackface' - pintura do rosto de cor preta, ligada ao teatro norte-americano do século 19, usada para estereotipar a raça como ignorante, bêbada e vadia. "No Maracatu cearense, a gente exalta o negro e não denigre, muito pelo contrário, nós fazemos uma homenagem".

Teonildo afirma que o Rei Zumbi não foi o único grupo ofendido. "O Afoxé Acabaca também foi hostilizados por esse mesmo grupo na segunda-feira (30), e eles nem pintam o rosto". As representantes do grupo Kizomba, da Bahia, estavam presentes no ato. Elas disseram que pretendem conversar com os Maracatus em sala fechada e só vão divulgar suas impressões em nota durante o dia de hoje.

Descoberta

A estudante Nathália Maciel, 30, que brinca Maracatu desde 2009, falou da importância do Maracatu na sua vida. Ela conta que a brincadeira foi uma descoberta da cidade, da cultura e de sua ancestralidade. "Não só da negra como a indígena, porque o Maracatu trabalha as duas coisas", acrescentou.

Sobre os acontecimentos de domingo, Nathália revela que achou um absurdo. "Eu fiquei muito revoltada". Ela disse que tentou se colocar no lugar dos estudantes vinculados ao movimento Kizomba, da Bahia, no entanto, diz a estudante, mesmo que eles sejam de fora e não entendam a cultura do Maracatu, não podem acusar o Rei Zumbi de racismo. "É uma falta de respeito com a cultura da cidade".