Brincadeiras perigosas acessíveis às crianças

01:00 · 17.09.2018

Pais e educadores precisam ficar atentos às regras de uso das redes sociais, à idade indicativa de sites e aplicativos; e alertarem os jovens sobre os riscos da convivência virtual ( Foto: Thiago Gadelha )

Dimitri, Breno e Cauã. Três cearenses, com idades entre a infância e adolescência e uma tragédia em comum: todos foram vítimas de jogos e brincadeiras perigosas que, nos últimos anos, vêm se alastrando na internet, gerando alerta constante a pais e educadores quanto à necessidade do controle de acesso ao mundo virtual, assim como a orientação à exposição a esses riscos.

Em todo o País, já são 33 os jovens vitimados com essas práticas, seja fatalmente ou com sequelas, segundo levantamento do Instituto DimiCuida. A entidade foi criada após um adolescente de 16 anos perder a vida praticando o jogo do desmaio e desenvolve, hoje, um trabalho de pesquisas e estudos visando a preservação da vida de outros jovens.

Os números, no entanto, não refletem a realidade, segundo a psicóloga do DimiCuida, Fabiana Vasconcelos, já que dados não são repassados via órgãos de segurança pública e, muitas vezes, são classificados como suicídio. São práticas que surgem de tempos e tempos, como ondas, gerando a curiosidade do público jovem, que por vezes se deixa levar pelas tarefas impostas e se expõem a situações de risco. Entre as já conhecidas: desafio do desodorante, desafio do fogo, jogo da baleia azul e, o mais recente, desafio da boneca momo, que induz seus jogadores ao suicídio. Um inquérito aberto em Pernambuco investiga se a morte por enforcamento de um menino de 9 anos, no dia 16 de agosto, estaria ligada ao jogo.

"A cada seis meses, surge uma prática que vai interferir de forma maligna na vida de crianças e adolescentes. A momo foi copiada do Japão e é utilizada em perfis falsos. É como as antigas lendas urbanas, e as crianças têm um fascínio por isso, pelo que é misterioso, faz parte delas. Pode ser uma pessoa real com intenções maléficas, desde estelionatários até os que fazem crianças cometerem atos de risco", explica Fabiana. Segundo a psicóloga, pais e educadores devem ficar atentos às regras de uso das redes sociais; à idade indicativa de sites e aplicativos; e alertarem os jovens sobre os riscos da convivência virtual.

"Os pais não ativos digitais estão lentamente atentando que a internet é uma praça com 3 bilhões de pessoas e, considerando um mundo com pessoas boas e más, temos que ficar atentos aos riscos. O WhatsApp, por exemplo, tem uso indicativo de 16 anos. Se minha criança de 9 anos usa, eu, como responsável, tenho que ter controle parental sobre a utilização", previne.