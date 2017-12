Briga na Barraca Guarderia foi armação, diz advogado

01:00 · 15.12.2017 / atualizado às 10:48

Fernando Férrer diz que o jovem "que teria sido agredido" entrou no local sem permissão ( Foto: Natinho Rodrigues )

O caso envolvendo uma briga entre clientes e seguranças da Barraca Guarderia, na Praia do Futuro, ganha um novo desdobramento. Segundo o advogado do empreendimento, Fernando Férrer, o episódio foi uma armação. "Quando falamos em armação, não queremos alegar que é justificável um homem bater em uma mulher. Mas, olhando as imagens na íntegra, é possível observar que toda a movimentação deles comprovam que se tratou de uma armação para buscar uma indenização descabida junto ao Poder Judiciário", afirma o advogado.

Fernando Férrer ressalta que Vinícius Silvério, jovem que teria sido agredido por seguranças, invadiu o local deliberadamente, mesmo sem permissão e causou tumulto no evento. "Ele forçou a entrada e se escondeu no banheiro. Logo em seguida, agrediu nosso segurança. Foi quando a irmã dele, Milena, entrou também no local e bateu no funcionário", descreve.

O advogado relata, ainda, que não houve injúria racial por parte do segurança envolvido no episódio. "O segurança é negro e não deferiu nenhuma palavra de baixo calão nesse sentido. Ele apenas a chamou de doida. E sobre o telefone, em nenhum momento o aparelho celular desse rapaz foi danificado", acrescenta Férrer.

Transtorno

Já Catarina Saraiva, advogada das vítimas, rechaça a versão e afirma que os argumentos da defesa da barraca são frágeis. "É um absurdo especularem sobre armação, quando se trata de uma vítima de 17 e outra de 19 anos. Se torna ainda mais repugnante dizer que é uma questão para tirar proveito econômico. Eles não iriam se expor dessa forma, por dinheiro. Tanto é que os vídeos foram filmados por outra pessoa. As vítimas estão passando por grande transtorno".

A advogada ressalta também que, diante dos fatos, já estão sendo tomadas as devidas providências jurídicas. "Houve agressão física, injúria racial e ainda constrangimento aos meus clientes. Sobre ele estar deitado e levantar quando a Milena é agredida, isso aconteceu porque os seguranças o ameaçaram, dizendo que, se ele se mexesse, apanharia mais. Em nenhum momento a vítima afirmou que estava desmaiada", finaliza.