Boas Novas de 2016: histórias de amor e superação

Chegar ao fim e reconhecer que, apesar das tragédias e mudanças difíceis vividas recentemente, boas notícias teimaram em brotar em 2016 é também acreditar que o amor é uma forma de resistência. No Natal, período em que os cristãos celebram a Boa Nova do Cristo vivo entre os homens, selecionamos histórias felizes de relação com a cidade, de superação pessoal, de encontros transformadores e também de milagres cotidianos que ganharam as páginas do jornal nos últimos 360 dias.

Uma delas é a de Janaína, 6. A menina ressignificou o abandono e aprendeu, enfim, o que é família. Depois da primeira infância vivida em instituições de acolhimento na Bahia e em Fortaleza, ganhou uma nova rotina com pai, mãe, cachorrinha de estimação, cobranças e afetos. Transformou o dia a dia de Ruth Sousa e Igor Silva Ribeiro, que se descobriram pais babões.

"A Janaina é um presente não só na nossa vida, como na vida de todas as pessoas que convivem com ela. Ensina muito a todos nós. A professora dela disse que aprendeu novos conceitos com a Janaina e que adotou ela junto com a gente. Choramos juntas no último dia de aula", contou emocionada Ruth.

A adoção tardia aconteceu depois que a criança, que veio do interior da Bahia para ser adotada por outra família cearense, foi devolvida em 2013. Foram mais duas desistências e tantas outras feridas que a menina precisou aprender a sarar. Agora, Jana e os pais estão juntos descobrindo desafios e alegrias que chegam juntos a declarações de amor que envolvem sonoros "mãaae" e "agora é para sempre".

A chegada da menina à nova casa aconteceu no dia 22 de março, às vésperas da Páscoa. A data não poderia simbolizar um renascimento maior. Para a mãe, a notícia de que elas nãos precisariam se separar mais foi o maior presente de 2016. "No ano passado, a gente passou o Natal chorando porque não poderíamos levá-la para casa. Estávamos no período de visitas e não recebemos autorização para levá-la. Resolvemos fazer a ceia de Natal com ela e as outras crianças no abrigo. Não poderíamos estar em outro lugar. Neste ano, será em casa, definitivamente", lembra Ruth, que sempre acreditou que a filha chegaria no tempo certo para a família.

O tempo para quem aguarda pela adoção não é o ideal. Está longe de ser. Mas, na Capital, essa espera tem sido menor desde 2013, quando aconteceu a especialização da 3ª Vara da Infância e da Juventude. O tempo ganho reflete também no número de crianças que assim como Janaina saíram dos abrigos para uma família.

Cenário

Até o dia 1º de dezembro deste ano, haviam sido concluídas 90 adoções. O número pode ser considerado um marco se comparado aos anos anteriores. Em 2015, foram adotadas 27 crianças; em 2014, 17, e em 2013, fum total de 14. No ano anterior, 12 meninos e meninas ganharam um lar. A boa nova significa também que os pretendentes estão ampliando o perfil do filho desejado. Se, antes, apenas bebês tinham vez, hoje é possível ver crianças mais velhas, de 6 e 7 anos, e também grupos de irmãos entre as preferências das famílias. O amor está menos idealizado e exigente.

Para 2017, há ainda tarefa de casa. Para garantir que os números cresçam e que as crianças não percam a infância em instituições de acolhimento, o Judiciário precisa estruturar equipe e garantir que os processos sejam mais rápidos e precisos. Há ainda em Fortaleza 82 crianças e adolescentes no Cadastro Nacional de Adoção (CNA) à espera de um Natal em família.

Acolhimento

Número de adoções cresce na Capital

Cerca de 600 crianças e adolescentes estão vivendo em instituições de acolhimento da Capital. Nem todas estão disponíveis para adoção. Alguns continuam em processo de retorno para a família biológica, outras aguardam encaminhamento para o Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e 82 estão na fila por uma família.

Na outra ponta, 210 pretendentes aguardam um filho. Mais de 142 pretendentes estão em processo de habilitação, aguardando o curso de formação. Aproximadamente, As famílias aguardam cerca de seis meses para conseguirem entrar na fila para adoção pela falta de equipe técnica.