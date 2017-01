Bloqueio gera engarrafamento de 7km entre BR e Aguanambi

00:00 · 10.01.2017 por Patrício Lima - Especial para Cidade

Cerca de 20 agentes tentam controlar o tráfego; a intervenção vida à construção de uma galeria paralela ao canal para evitar alagamentos ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Congestionamento e lentidão. Esta foi a realidade dos motoristas que trafegaram ontem na Avenida Aguanambi na continuação da BR-116 sentido sertão-praia, no primeiro dia de bloqueio no trecho entre o viaduto da 13 de maio e a Rua Bonfim Sobrinho, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o desvio teve como consequência um engarrafamento de cerca de 7km, ou seja, três vezes maior do que o fluxo normal. A intervenção deve durar cerca de 45 dias, na via de maior fluxo de carros em Fortaleza.

LEIA MAIS

.Obra da Cagece interdita parte da Av. Eduardo Girão

Conforme Disraeli Brasil, gerente de operações da AMC, além da otimização dos semáforos, cerca de 20 profissionais estão no local ajudando no controle do tráfego naquela região. "A movimentação ocorreu dentro do esperado. Como foi o primeiro dia e muitos motoristas não sabiam do desvio, é normal o aumento do congestionamento. Para evitar maiores problemas, estamos com um efetivo reforçado para orientar os condutores. Não registramos nenhum acidente, apenas a lentidão no transito", destaca.

O bloqueio em uma das vias da Av. Aguanambi se dá por conta da construção de uma galeria paralela ao canal existente. O equipamento vai duplicar a capacidade de captação de águas pluviais e evitar os problemas de alagamentos e transbordamento do canal, que são recorrentes durante o período chuvoso.

O assistente técnico Carlos Bezerra foi uma das pessoas que teve problemas para chegar no trabalho por causa do bloqueio iniciado ontem. Ele revela que demorou em torno de 40 minutos para fazer o trajeto, que normalmente é realizado na metade do tempo. "O trânsito está completamente congestionado. Entendo que é algo para melhorá-lo, mas realmente fui prejudicado por conta da intervenção", afirma.

O funcionário público Luiz Brito conta que não estranhou o trânsito pesado na região, mas pede celeridade no término das obras. "Já é normal esse trânsito nessa região, principalmente nos horários de pico. Com obra e sem obra é o mesmo engarrafamento. Espero, que de fato, agora, o trânsito melhor", aponta.

Orientações

A AMC orienta aos condutores que trafegam pela BR-116, em direção ao Centro, seguir pela Avenida Visconde do Rio Branco, cruzar a Av. Pontes Vieira, entrar à esquerda na Rua Bonfim Sobrinho, retornando à Av. Aguanambi. Já quem dirige pela Av. Borges de Melo agora deve entrar à esquerda na alça do viaduto da BR-116,utilizar a Avenida Visconde do Rio Branco, cruzar a Avenida Pontes Vieira e dobrar à esquerda na Rua Bonfim Sobrinho, retornando à Av. Aguanambi.

Para quem está na Avenida Eduardo Girão com destino ao Centro de Fortaleza, a dica da autarquia Municipal de Trânsito de Cidadania é acessar a rotatória da BR-116, entrar à direita na alça do viaduto da Av. 13 de Maio, à direita na Rua João Paulino Barros Leal, à direita na Rua Tibúrcio Frota e à direita novamente na Avenida Visconde do Rio Branco.

Aos que têm como destino os bairros Aldeota e Centro e pretendem evitar o transtorno na Av. Aguanambi, a AMC indica rotas alternativas para chegar ao caminho. Os motoristas que vão dos bairros Messejana e Cidade dos Funcionários e têm como destino a Aldeota, podem utilizam o novo viaduto da Raul Barbosa. Caso o destino seja o Centro, uma das rotas sugeridas pela AMC é o deslocamento pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins até o bairro Montese, seguindo pela Rua Luciano Cavalcante e Jaime Benévolo, evitando o acesso pela BR-116.

Centro

Wellington Cartaxo, supervisor operacional da AMC, destaca que o desvio na Av. Aguanambi afeta principalmente motoristas que seguem para o Centro da cidade. "Os motoristas também podem utilizar a Luciano carneiro e Av. Expedicionários, para chegar de forma mais rápida na Aguanambi. Já os que vão para a Praia de Iracema, basta pegarem o novo viaduto da Raul Barbosa e irem sentido Náutico/Dragão do Mar", sugere.

ENQUETE

Você enfrentou problema ao trafegar na área?

"Tive bastante dificuldade para chegar ao trabalho. Fiz um trajeto que em média dura meia hora e hoje acabei fazendo o mesmo, em quase 1 hora e meia. Me surpreendi com o bloqueio, mas entendo a motivação"

Roberta Russo

Empresária

"Está terrível. Vi na internet que teria esse desvio, mas não imaginei que o transtorno seria tão grande. Como estamos em período de férias, pensava que o fluxo não seria tão intenso. O jeito é ter paciência"

Milton Fontenele

Servidor público