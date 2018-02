Bloco de concreto bloqueia trilhos do VLT no bairro Vila União

01:00 · 21.02.2018

Um incidente complicou o trânsito de Fortaleza, causando um engarrafamento quilométrico no bairro Vila União, no cruzamento entre a Rua Via Láctea com a Avenida 13 de Abril. Tudo por conta de um bloco de concreto que bloqueou o trilho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que precisou frear bruscamente para evitar uma colisão. O bloco foi colocado sobre os trilhos para permitir a passagem de máquinas que operavam na obra do próprio VLT.