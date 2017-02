Blitze abordarão motoqueiros que trafegam sem capacete

00:00 · 03.02.2017 / atualizado às 08:44 por João Lima Neto - Repórter

Os motociclistas devem redobrar a atenção no trânsito a partir da próxima semana. Na próxima terça-feira (7), os órgãos de trânsito irão realizar blitze itinerantes diárias com o objetivo de fiscalizar a utilização de capacetes. As abordagens fazem parte de uma campanha da Prefeitura de Fortaleza em conjunto com a Bloomberg Philanthropies que deverão ocorrer de forma intensificada nos meses de fevereiro e março deste ano.

O Estado do Ceará possui atualmente uma frota de 2.951.908 motos, sendo 1.064.637 com placas de Fortaleza. As ações serão realizadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com levantamento realizado em conjunto por órgãos de trânsito e de saúde municipais, motociclistas e passageiros estão entre as vítimas que mais morrem no trânsito de Fortaleza. Somente em 2015, eles representaram quase 50% do total de 315 mortos no trânsito da capital cearense. Em consequência de acidentes com colisões, 6.016 motociclistas e 231 passageiros saíram feridos. O relatório da Prefeitura ainda estima que todos os acidentes de 2015 tenham custado R$500 milhões aos cofres públicos.

Caráter itinerante

Segundo o prefeito Roberto Claudio, durante coletiva no Paço Municipal, na manhã de ontem, as abordagens terão caráter itinerante e de grande visibilidade. "Os locais foram definidos levando em consideração a alta incidência de acidentes, com base em dados divulgados em dezembro do ano passado no Relatório Anual de Acidentes de Trânsito de Fortaleza". A reportagem solicitou os dados de acidentes do ano passado, mas a Prefeitura informou que as informações estão sendo consolidadas.

Conforme o secretário executivo de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza, Luiz Alberto Saboia, as medidas têm caráter preventivo para um tráfego seguro e vão ser realizadas em bairros como Serrinha, Siqueira, Bonsucesso, Montese e Jardim Iracema que receberão prioritariamente a fiscalização por terem demonstrado maior taxa de óbito, segundo o estudo.