Bienal da UNE tem início e reúne 5 mil universitários

01:00 · 30.01.2017

Estudantes de diversos cantos do Brasil participam do evento que ocorrerá até quarta-feira (1º) em diversos áreas do Centro de Arte e Cultura ( FOTO: Helene Santos )

A União Nacional dos Estudantes (UNE) deu início, ontem, a sua 10ª Bienal, evento que reúne cultura, arte, ciência, política e tecnologia. O festival, este ano, ocorre em Fortaleza e, segundo a organização, deverá receber pelo menos cinco mil universitários oriundos do Brasil inteiro, além dos participantes locais. A programação, que segue até quarta-feira (31), ocorre no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema.

A maratona de atividades inclui debates, mostras de trabalhos, feiras, lançamentos de livros, exibições de filmes, mesas redondas sobre política, conjuntura nacional, cultura, dentre outros temas, além de shows de artistas locais e nacionais. A Bienal ocupa diversas áreas do Centro Cultural (Praça Verde, Auditório, Teatro, Cinema, dentre outras) e também engloba espaços de fomento à produção científica - com estandes de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos em diversas universidades.

Os universitários vindos de outros estados, conforme a organização do evento, estão sendo alojados em áreas da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e em galpões próximos ao Dragão do Mar. Ao todo, este contingente de estudantes deverá ser acomodado em sete áreas.

Veja também:

A presidente da UNE, estudante de Economia da PUC, Carina Vitral, explica que a 10ª Bienal tem como tema "A Feira da Reinvenção" e é inspirada no movimento Massafeira (ação cultural brasileira que ocorreu no ano de 1979 no Ceará) e nas feiras nordestinas. A universitária explica que o tema "reinvenção" deriva do processo passado pelo movimento estudantil brasileiro nos últimos períodos, diante da conjuntura política. "O movimento estudantil se reinventou muito com as ocupações, com as grandes passeatas que a gente fez resistindo ao momento político do Brasil. A gente que completa esse ano 80 anos de história não imaginava que teria que viver de novo momento políticos como o de agora", reforça ela.

Atividades

Carina também chama atenção para a relevância dos assuntos debatidos no evento. Ontem, a programação teve início pela manhã, com debate na área cultural. Durante a tarde, mesas e debates versaram sobre a conjuntura política. À noite, um tributo ao cantor cearense Belchior marcou a abertura oficial do evento. O festival, para muitos estudantes, é momento de partilha de experiências políticas, culturais e acadêmicas, avalia o universitário, Natálio de Castro, aluno da Universidade Federal de Santa Maria, que pela primeira vez participa da Bienal organizada pela UNE.

Os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), Anderson Nascimento (Edificações) e Jerônimo Aquino (Rede de Computadores) também reiteram a possibilidade de troca de informações e interação. Eles participam da mostra expondo um projeto de extensão sobre astronomia realizado nas escolas públicas no interior de Sergipe.

Para hoje, estão previstos debates sobre produção cultural, lançamento de livros, exibição de filmes e shows.