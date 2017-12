Bicicletar substitui 100 bicicletas e atualiza app

01:00 · 22.12.2017

Usuários do Bicicletar ganharam novos meios de aproveitar o sistema. Durante a tarde de ontem (21), a Prefeitura de Fortaleza substituiu cem bicicletas por outras que, além de possuírem um design mais moderno e eficiente, acompanham novas funções do aplicativo do serviço, que agora oferece maior apoio aos ciclistas.

"Você vai poder avisar no aplicativo se tiver um problema na bicicleta ou na estação, e a operadora vai ver em tempo real. Além disso, ao terminar a viagem, você vai receber uma mensagem dizendo quantas calorias você perdeu no caminho", explica a engenheira Bianca Macêdo. Segundo ela, também será possível visualizar o trajeto até a estação desejada, através de uma rota traçada pelo próprio aplicativo. A plataforma disponibilizará, também, o histórico de viagens do usuário.

Quanto às mudanças nas bicicletas, o quadro dos equipamentos passará a ser um tubo único, mais reforçado e baixo, e as cestas terão suas capacidades aumentadas de 7 para 9 litros.

"Agora que a gente tem esse feedback do usuário pelo aplicativo, vamos continuar aprimorando o serviço. Com isso, encerramos um ciclo de meses de manutenção e monitoramento das estações, e também de aprimoramento de toda a operação", conclui Bianca Macêdo.