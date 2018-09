Bem Estar Global agita a Beira-Mar

01:00 · 15.09.2018

Vários tipos de atendimento foram levados à população que compareceu ao evento ( FOTO: SAULO ROBERTO )

Fortaleza virou ponto de parada do Bem Estar Global, iniciativa social da Globo em parceria com o Sesi, nessa sexta-feira (14). Na Avenida Beira-Mar, a manhã para o público foi de prestação de serviços como exames, orientações com médicos especialistas e atividades de lazer, além da apresentação ao vivo do programa 'Bem Estar', por Mariana Ferrão.

"É bom porque, mesmo quem vem por causa da folia, acaba fazendo alguma atividade e se cuidando", destaca Joice Silva, 29, durante a espera na fila da Tenda de Articulações. Joice andava preocupada com dores nas juntas há vários dias e, ao passar pelo local do evento, aproveitou a chance.

Oportunidade também para Liduína Alves, 60, que fez exame de glicemia, de mama, mediu a pressão arterial e ainda se consultou com um dermatologista. "Espero há três anos por uma consulta de pele. O 'Bem Estar' traz essa vantagem, muitos serviços no mesmo dia. Daqui, já saio encaminhada e vai ficar muito mais fácil", comemora.

Animação

A manhã começou com a apresentação da cantora Samira Show. Além dos serviços mais simples como medição da circunferência abdominal e Índice de Massa Corporal (IMC), o público teve direito a exames mais complexos, como doppler e ecodoppler para identificar doenças intestinais e vasculares, além de vacinação contra HPV, hepatites e febre amarela e testes rápidos para HIV e sífilis.

Alguns atendimentos, caso dos farmacêuticos, que prestaram assistência e orientação em relação a remédios, o tratamento terá continuidade. Para tal, os pacientes serão encaminhados, por conta de numa parceria com unidades básicas de Saúde. No local, houve a promoção do trabalho do farmacêutico, bem como medição de sinais vitais, dentre eles o colesterol.