Beira-Mar terá letreiro turístico

00:00 · 17.01.2017 / atualizado às 08:40

A Secretaria Municipal de Turismo (Setfor) e Regional II, em parceria com o Sistema Verdes Mares, vai implantar até o próximo mês, letreiros turísticos na orla da cidade de Fortaleza.

O secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, esteve na manhã desta segunda-feira (16), junto ao secretário Ferrúcio Feitosa, da Regional II, e o gerente geral de comercialização do Diário do Nordeste, Rafael Rodrigues, para definirem os locais de instalação dos equipamentos.

Cada letreiro terá 1,70m de altura e 13m de comprimento, com letras coloridas, formando os nomes Fortaleza e Ceará. As estruturas serão instalados no Mucuripe e na Praia de Iracema, próximo à Estátua de Iracema.

"Será mais uma ação em conjunto com a Regional II, e em parceria com a iniciativa privada, por meio do Sistema Verdes Mares. Fortaleza ganhará uma importante sinalização. Os letreiros são atrativos em outras cidades do Brasil e do Mundo, que também têm o turismo como forte âncora econômica", enfatizou o secretário Alexandre Pereira.

Sol

Ainda de acordo com Pereira, no letreiro com o nome de Fortaleza, que será instalado no Mucuripe, a ideia é colocá-lo em um local estratégico para que "o sol se ponha por trás do monumento, fazendo um efeito ideal para que os visitantes possam fotografar e levar uma lembrança da cidade". O gestor ainda destacou também que, no período da noite, os letreiros terão iluminação especial.

Sete cidades do País têm esse tipo de estrutura, o que acaba atraindo visitantes, turistas e moradores da região, para esses locais, que geralmente são espaços usados para registrar lembranças em fotografias.

Municípios com letreiros

Natal: inaugurou letreiro de concreto em junho de 2016 na praia Areia Preta com 1,70m de altura

Recife: letras gigantes chegaram a ser pichadas em 2015 e está localizada na praça do Marco Zero. Tem 2m de altura

Salvador: Praça Municipal, próximo ao Elevador Lacerda, inaugurou em 2014 e tem 16m de comprimento e 2,2m de altura

João Pessoa: tem a frase "Eu amo Jampa" no Busto de Tamandaré, entre as praias de Tambaú e Cabo Branco, e foi inaugurado em 2015.

Maceió: inauguração em 2014 com a frase "Eu Amo Maceió"

Aracaju: inaugurado em março de 2016 com a frase "Eu amo Aracaju", na Orla da Atalaia

São Luís: desde 2016 já tem com o lema "Ilha do Amor"