Bebês nascem no Ano-Novo e simbolizam recomeço

01:00 · 02.01.2017 / atualizado às 01:06

Alexsandra Monteiro esperava a chegada dos gêmeos Guilherme e Gustavo. A mãe só não estava mais ansiosa que a filha, Rebeca, de 4 anos. ( Foto: Helene Santos ) Thaís Timbó, 28, e Ricardo Camilo, 26, os "grávidos" de Mateus. ( Foto: Helene Santos )

Nos próximos dias, a pele de Thaís vai tocar a pele de Mateus pela primeira vez. E ele vai chorar. Nos dias seguintes, a mãe vai passar a madrugada em claro, amamentando, ou Ricardo vai dormir no sofá embalando o pequeno. Afinal, "é o que dizem que acontece", admitem os pais. Mateus será uma das crianças a virem ao mundo no limiar da passagem de ano, quando 2016 se despede para acolher 2017 - tempo de recomeço e início de um novo ciclo. Da mesma forma como, no ano passado, 21.245 cearenses chegaram renovados nos meses da virada, janeiro e dezembro, conforme o Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Fiz uns cinco testes de farmácia para acreditar que estava grávida. Mas, apesar de não ter sido planejado, foi um bênção", conta a fisioterapeuta Thaís Timbó, 28. Da notícia até a barriga redonda, houve azias, ganho de quase 20kg e algumas viagens entre Manaus, onde mora atualmente, e Fortaleza, a terra natal. Porém, segundo a gestante, tudo compensa. Com 39 semanas de gravidez, ela finalmente aguarda o parto, previsto para ocorrer no Hospital Cura D'Ars, no Centro, neste início de ano, apesar de Mateus já tê-la enganado em outras ocasiões.

Mudanças

Até lá, a espera nada sutil continua, como explica a ginecologista e obstetra Eugênia Carla Batista. "A mulher sofre modificações para acomodar o bebê na barriga e evitar que o aumento do peso não se torne algo ruim. Há o alargamento da pelve, a distensão da musculatura e a liberação de hormônios que facilitam o trabalho de parto. Fora isso, a paciente fica emocionalmente tocada, mais ansiosa, nervosa e com muita expectativa".

Porque, imagine, não é simples passar nove meses esperando para ter o primeiro contato com alguém que sempre esteve tão perto. É esta a sensação de Juliete Soares de Sousa, 27, que mora no Siqueira e esperava a chegada da primeira filha na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac), no Rodolfo Teófilo. Nas últimas horas antes do parto, ela sentiu Kailane pressionando sua barriga, querendo encurtar o longo período sem conhecê-la. As dores continuaram até o parto cesáreo, ocorrido no último dia 28.

"O desconforto dificulta o sono, e a gestante não tem posição para dormir. Ela se incomoda muito com as contrações", explica a doutora Eugênia. Contudo, Juliete não reclamou: "Estou ansiosa pra ver logo a carinha dela e saber se é de sapeca". Nem com ela e nem com o pai, acha que Kailane é parecida com os primos. "Ainda não sei como vai ser nossa vida, mas a gente corre atrás", revela. E, ao responder sobre o maior desejo para a menina, não hesita: "Que venha com saúde!".

Pedido sem muitas surpresas, uma vez que a gestação se desenvolveu no ano em que explodiram os casos de microcefalia fetal relacionados ao zika vírus. O militar Ricardo Camilo Pinto, 26, marido de Thaís, afirma que a preocupação com a doença ainda demanda atenção do casal. "Do começo até hoje, ela passa repelente em todos os lugares que vai. É uma situação complicada em todo o Brasil, mas espero que tudo corra bem", conta.

Ainda com o peso da barriga imensa, a alegria marcava o rosto da vendedora Alexsandra Monteiro, 29, mamãe de segunda viagem - justo quando a concepção veio em dobro. Os gêmeos Guilherme e Gustavo nasceram no dia 29 de dezembro, pouco depois das 37 semanas de gravidez. A dupla já havia sido prevista pela irmã Rebeca, de 4 anos. "Agora, estamos só esperando a bênção chegar".

Ao marido, Glicério Pires, que acompanhou a gestante nas consultas de rotina, competirá a tarefa de ajudar na criação dos três, em casa, onde uma festa foi preparada para recepcionar os meninos. "Agora, é ano novo e vida nova. Se Deus quiser, vai ser um recomeço diferente, só de vitórias", afirma Alexsandra.

Nas horas após a chuva de fogos que coloriu o céu da Praia de Iracema, marcando a virada, dezenas de bebês nasceram nas unidades de saúde da cidade, a exemplo da Meac. Lá, 2016 teve média diária de 14 nascimentos, com aumento dos partos humanizados.

E essa foi a escolha de Thaís: ter o mínimo de invasões médicas possível. A psicóloga e doula Krys Rodrigues, que acompanha a gravidez dela, afirma que a humanização do parto se baseia em três pilares: protagonismo da mulher, atendimento multiprofissional e medicina baseada em evidências recentes. Por isso, as mulheres atendidas por ela passam por um "curso" em que planejam todos os passos da gestação, do neonatal até uma simulação do dia do parto.

Plantão

Por conta das incertezas, a noite da virada significa plantão para os encarregados dos partos. "A mulher pode dar à luz a qualquer momento, seja em feriado ou dia santo", sorri a obstetra Eugênia Batista. "Então, a gente não tem fim de ano, mas vamos nos entendendo". A satisfação pela renúncia ao festejo, segundo ela, é materializada no minuto em que o bebê é posto junto à mãe e ao pai, e aquela família (re)nasce. Com Krys, não é diferente. "No Réveillon passado, eu saí de uma festa às 4h para fazer um acompanhamento. A criança nasceu às 7h", relata.

E, como toda felicitação é bem-vinda, tanto a médica quanto a doula guardam as delas: "Que essas crianças venham com muita fome e desejo de mudança no mundo, para diminuir o egoísmo e aumentar a coletividade", diz Eugênia. "Para mudar o mundo, precisamos mudar também a forma de nascer. Queremos um mundo novo, mais empático e com mais respeito", arremata Krys. (Colaborou Nícolas Paulino)