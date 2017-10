Bazar para ajudar crianças doentes

01:00 · 14.10.2017

Desde 1996, a Associação Peter Pan realiza ações que envolvem tratamento médico especializado a crianças com câncer ( FOTO: ERIKA FONSECA- 15/10/14 )

Cerca de mil peças serão colocadas em bazar pela blogueira Nicole Pinheiro com o intuito de ajudar a Associação Peter Pan, que desenvolve ações para tratar crianças com câncer. O evento será nos dias 17, 18 e 19 de outubro, das 9h às 18h, no Shopping Bouganville, localizado na Avenida Dom Luís.

De acordo com Nicole, o bazar é uma vontade antiga que ela finalmente está podendo colocar em prática. "Fotografo diariamente para várias lojas e acabo ganhando muitas peças, que sempre dava para as minhas amigas, funcionárias, ou minha mãe. Mas de uns tempos pra cá pensei 'quer saber? Vou fazer um bazar para ajudar alguma associação". Conheci a Peter Pan e fiquei encantada com o trabalho deles, entrei em contato e fizemos essa parceria", conta.

Entre os acessórios, grifes como Channel e Jimmy Choo estarão à venda, além de outras marcas nacionais. Os tamanhos para sapatos serão do 37 ao 40, e as roupas do P ao G.

Pagamento

A entrada é gratuita, e as peças custarão entre R$20,00 e R$120,00, sendo roupas, acessórios, sapatos e bolsas. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, ou nos cartões de crédito e débito. A expectativa, segundo a digital influencer, é arrecadar em torno de R$30 mil.

Entidade sem fins lucrativos que atende cerca de 2.400 crianças e jovens, a Associação Peter Pan disseminou as ações já realizada na Capital pelo Interior do Estado por meio do Núcleo Mais Vida, com projetos de capacitação em sinais e sintomas para profissionais da saúde.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que ocorrerão cerca de 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes no País em 2017. Em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos de câncer podem ser curados se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados.

Em Fortaleza, de acordo com Hospital Infantil Albert Sabin e a Associação Peter Pan, em 2015, foram 187 registrados novos diagnósticos de câncer infantojuvenil. Em 2016, foram 200 casos e 2017 a perspectiva é de um número superior aos últimos dois anos.

Luta pela vida

Desde 1996, a Associação Peter Pan, entidade sem fins lucrativos, desenvolve ações que envolvem, além do tratamento médico especializado, um verdadeiro atendimento humanizado e um eficiente processo de diagnóstico precoce, fundamental à cura. Em dezembro do ano 2000, inaugurou o Hospital Dia Peter, semente do projeto maior inaugurado 10 anos depois - o Centro Pediátrico do Câncer, conhecido como Hospital Peter Pan (HPP), serviço que recebe o maior número de pacientes onco-hematológicos no Brasil.

No total, quase 2400 pacientes (crianças e adolescentes) de todo o Estado são atendidos na unidade e este número tende a crescer; por isso, daí a importância de ações de captação de recursos para a entidade.