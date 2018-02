Barracas da Av. Beira-Mar serão padronizadas

01:00 · 27.02.2018 por João Lima Neto - Repórter

Com previsão de início em junho deste ano, a requalificação da orla de Fortaleza vai movimentar com obras toda a região da Avenida Beira-Mar. Segundo o prefeito Roberto Cláudio, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, a obra vai ter cerca de 18 meses de duração. Inicialmente, as intervenções devem começar com drenagem, engorda do Aterro da Praia de Iracema, revitalização do calçadão e das vias que percorrem a praia. Os barraqueiros não ficarão de fora do projeto. As barracas e quiosques existentes vão ser padronizados, além da implantação de banheiros públicos em pontos específicos do calçadão.

O projeto a ser utilizado foi montando ainda na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins e assinado pelos arquitetos Esdras Santos, Ricardo Muratori e Fausto Nilo. No plano, foram pontuadas quatro frentes: infraestruturas, pavimentos, microarquiteturas, iluminação pública e arborização. "A ideia é elaborarem um grande parque litorâneo. As barracas foram desenhadas criteriosamente com padrão de design. Esses quiosques serão feitos mediante a moldagem. Houve muita discussão. Como é Praia, logo vem na cabeça a questão de usar palha de coqueiros nas barracas, mas Fortaleza é uma cidade jovem e moderna", explica Fausto Nilo.

Investimento

Segundo o prefeito Roberto Cláudio, inicialmente, o dinheiro obtido pelo Corporação Andina de Fomento (CAF), cerca de R$ 250 milhões, serão focados em obras para um novo calçadão e realização de drenagem. "A Beira-Mar não é de quem vive lá. Ela é da cidade inteira, tanto que o projeto se chama 'Beira-Mar de Todos'. A região atrai turistas, consumo e, com isso, mais emprego e renda. Vamos organizar a Feira de Artesanato, o comércio ambulante e padronizar todos os restaurantes e bares".

De acordo com o chefe do Executivo Municipal, a padronização de bares e restaurantes já foi negociada com todos que irão permanece, além de apresentarem as regras de permanência. "Hoje, existe uma grande diversidade de tamanho dos equipamentos. Existe um barzinho com 150m² e outro com 80m². Uns tem telhado e drenagem, outros não. A ideia é que a gente possa padronizar todos os quiosques, restaurantes e bares. Nosso desafio também é com a feirinha da Beira-Mar. É um importante ponto da cidade".

O projeto prevê os quiosques em formatos urbanísticos de "pracinhas" onde predomina o piso de areia com moldura de piso pavimentado como opção de uso para cadeirantes tendo como elemento de amenização climática um bosque programado de forma a criar um "oásis".

A tradicional "feirinha" da Avenida Beira-Mar também será contemplada no projeto. O espaço terá uma praça apoiada em arborização parcial, assentos confortáveis e outros atrativos típicos de uma praça. Assim a Feira de Artesanato terá lugar permanente de funcionamento, porém em seus horários tradicionais a partir de procedimentos modernos de montagem e desmontagem. Para isto, demandará espaço de armazenagem de mercadorias em um subsolo especificamente desenhado para permitir esta função de maneira eficiente, segura e confortável, incluindo em seus requisitos aspectos de logística apoiado por conectividade adequada entre os pisos do pavimento térreo da praça e do próprio subsolo.

Conforme a Secretaria Regional II, responsável pelo cadastro dos permissionários, a orla da Avenida Beira-Mar possui aproximadamente 40 barracas, que comercializam alimentos e bebidas, além dos permissionários da feirinha do Náutico.

Aterro

A obra de "engorda artificial", aumento da faixa de areia da Praia de Iracema, será dividida em dois trechos: o primeiro compreendido entre os espigões da Rua João Cordeiro e da Avenida Rui Barbosa, prevê o acréscimo de areia no aterro, já existente, totalizando 71 mil m² de área, aumentando o equivalente a 80 metros da faixa de areia mar adentro; o segundo trecho consiste no aumento da faixa de praia entre a Avenida Rui Barbosa e a Avenida Desembargador Moreira, criando assim um novo Aterro em torno de 81 mil m², que será reurbanizado.

Um dos motivos mais relevantes apontados pela Prefeitura de Fortaleza para a execução das obras de engorda do Aterro da Praia de Iracema e a criação de um novo é o estreitamento da praia decorrente do processo de erosão da costa. As intervenções têm por finalidade corrigir o déficit sedimentar da praia, injetando areia para restabelecer o perfil de equilíbrio, sem perturbar os processos naturais atuantes no litoral.

Entrevista com Jeovah Meireles*

"É preciso retirar da orla o que não é usado"

Quais os cuidados para uma obra de grande porte como a da orla?

Como vão mexer com o fundo submarino é preciso estudo para saber como está aquela região. Existem camadas de metais pesados e matéria orgânica. Tudo isso pode afetar a balneabilidade da área que está sendo submetida a esse novo Aterro. Pode haver a resuspensão de poluentes e a degradação do fundo marinho que é utilizado por micro-organismo que são responsáveis pela atividade pesqueira. A manutenção da Ferinha de Artesanato, por exemplo, é fundamental. É preciso discutir a qualidade destas intervenções.

Qual a maior preocupação com obras deste porte?

É preciso que essas intervenções venham a ser construídas para ser ocupadas pelo público. Que o que vier a ser construido seja para o povo.

Como você avalia o foco de intervenções da orla de Fortaleza?

A especulação imobiliária ainda é o principal fator. Se sabe que haverá a valorização daquela área de restaurantes e hotéis.

*Professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da UFC