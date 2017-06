Bairro Passaré recebe atrações do 'Tô na Praça'

00:00 · 12.06.2017

O evento foi desenvolvido para motivar a interação nas praças, com atividades que visam ao bem-estar e alegria das famílias ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

A Praça do Conjunto Sumaré, no bairro Passaré, recebeu, no último sábado (10), mais uma edição do "Tô na Praça", evento realizado pelo Sistema Verdes Mares e pela Prefeitura de Fortaleza. Diversas atrações animaram moradores e a população de bairros próximos. Para o comerciante Gilvan Andrade, o evento tem boas atrações e é uma chance de diversão para as crianças. "Eu queria que tivesse mais vezes o 'Tô na Praça' aqui no nosso bairro", afirmou.

Segundo Alicemary Tocantins, o evento deveria existir sempre nas praças da cidade. "Eu moro há 30 anos aqui, nasci neste bairro e nunca vi nada igual. Achei maravilhoso o 'Tô na Praça'. Acho que quando a praça é grande como a nossa, deveriam haver mais eventos como este".

Programação

Os artistas populares foram os protagonistas desta edição do "Tô na Praça". Além disso, houve distribuição gratuita de pipoca e brindes ao longo da ação. Mais uma vez, teve a presença do personagem "Bem Limpinho", que orientou a população sobre Educação Ambiental e práticas sustentáveis. Houve, ainda, a participação de grupos de danças da comunidade, com apresentação de crianças do bairro.

Para o professor de dança Arthur Soares, a ação é uma oportunidade de mostrar os talentos locais. "Não é preciso sair daqui para encontrar pessoas talentosas. Nós temos talentos aqui e estamos mostrando isso para os moradores e visitantes", disse o professor.

A programação contou, também, com aula de ritmos com o Cesinha Coreógrafo, que animou adultos e crianças, com músicas famosas, como o reggaeton "Despacito", além de sucessos do funk, axé e forró. A diversão continuou com o Grupo de Karatê - Instituto Beatriz Ilário, Banda Pé de Serra Regional e Cordel MCs - Rap. Para aproveitar os embalos dos festejos juninos, houve, ainda, apresentação da Quadrilha Brilho do Sertão para encerrar a noite e levar alegria aos moradores do Passaré.

Interação

O evento foi desenvolvido para motivar a interação nas praças de diversos bairros de Fortaleza, levando atividades que proporcionem mais bem-estar e alegria para as famílias dessas comunidades. O "Tô na Praça" acontece todos os sábados. O próximo será na Praça do Vila União.