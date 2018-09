01:00 · 22.09.2018

A FM 93 entregou, nessa sexta-feira (21), o quarto "avião" de prêmios da promoção No Ar com a FM 93 a Rogério dos Santos Silva, morador do Mondubim. Além dos prêmios, ele ganhou um voo panorâmico pela Capital na companhia da esposa Rosa e do filho Roger