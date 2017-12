Avenidas terão o tráfego alterado para obras do VLT

01:00 · 16.12.2017

Duas importantes avenidas de Fortaleza terão o tráfego alterado neste fim de semana para permitir operações, que vão dar continuidade às obras de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no Ramal Parangaba-Mucuripe.

O trecho da Via Expressa, em frente à Estação Pontes Vieira, na altura do cruzamento com a Rua Vicente Leite, será fechado neste sábado (16), das 5hao meio dia. A interdição será necessária para o transporte e içamento de peças para a laje da passarela de acesso à estação.

Uma outra operação para o transporte e içamento das vigas de concreto do canteiro da Parangaba (altura do Shopping Parangaba) até a Av. Raul Barbosa (viaduto), vai acontecer das 13h do sábado (16), às 5h da manhã da segunda-feira (18).

O trânsito nesse trecho será alterado da seguinte forma: no sentido praia-sertão (norte-sul), o condutor que vier pela Avenida Desembargador Moreira entra à direita na Rua Isaac Amaral, segue à direita na Rua Visconde do Mauá, acessa a Avenida Pontes Vieira, entra à direita na Rua Santa Teresinha, depois à direita na alça de acesso à Via Expressa, retornando à Avenida Raul Barbosa.

Já quem segue no sentido sertão-praia (sul-norte), pela Avenida Raul Barbosa, entra à direita na alça de acesso à Via Expressa, acessa à direita a Rua Plínio Câmara, depois à direita na Rua Doutor Edmilson Barros de Oliveira, segue à direita na Rua Santa Teresinha, à esquerda na Avenida Pontes Vieira, retornando à Av. Desembargador. Moreira.

As obras do VLT Parangaba-Mucuripe estão divididas em três trechos. As intervenções na Via Expressa e na Av. Raul Barbosa fazem parte do terceiro trecho do empreendimento, entre a Estação Borges de Melo e a Estação Iate, no Bairro Mucuripe. Os trabalhos nessa extensão foram retomados depois de nova licitação, realizada no último mês de agosto.

Hoje, os trabalhos estão concentrados, principalmente, na construção da Estação São João do Tauape, que está em fase de conclusão da plataforma, e na construção de duas pontes sobre o Riacho Tauape, onde foi iniciado o aterramento da área para a implantação das vias férreas. A estimativa é concluir o trecho 3 até o final de 2018.

Até fevereiro

O trecho 1, que corresponde á construção da passagem inferior da Av. Borges de Melo, deve ficar pronto até fevereiro de 2018. Por enquanto, a obra está com 87,29% de execução. Neste momento, os trabalhos no trecho estão concentrados na montagem de tirantes, escavações e concretagem das lajes de piso, por onde passarão os veículos.