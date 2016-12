Autorização para permanência de bingo será julgada no TJCE

00:00 · 27.12.2016 / atualizado às 00:54

Se o Estado intervir sobre o funcionamento do espaço através da Polícia ou de algum órgão fiscalizador, pode ser multado em R$ 1.000 por dia A edição dessa segunda-feira, 26 de dezembro, do Diário do Nordeste mostrou como funciona a Casa, localizada no Centro da Cidade

O estabelecimento comercial que funciona como bingo no Centro de Fortaleza, citado em matéria do Diário do Nordeste na edição de segunda-feira (26), funciona desde 2011 com uma autorização julgada em primeira instância. Mesmo com a liberação, a ação será submetida à reexame necessário no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), por se tratar de uma decisão contra um ente público. Conforme o portal do Tribunal na última atualização do processo, datada do dia 7 de dezembro deste ano, os autos serão enviados à Corte Superior.

Ainda segundo o documento, se o Estado intervir sobre o funcionamento do espaço, através da Polícia ou de algum órgão fiscalizador, pode ser multado em R$ 1.000 por dia. Por conta disso, a atividade, embora seja uma contravenção, segue funcionando livremente na Capital.

O titular do 34º Distrito Policial Romério Almeida foi na manhã de ontem ao estabelecimento localizado na Rua Major Facundo. "Estivemos lá conversando com o gerente. Fomos surpreendidos. Existe até uma sentença que foi concedida por um juiz da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, exatamente, favorável ao funcionamento", acrescentou.

Ainda conforme o delegado, "a Polícia só poderá agir quando forem tomadas decisões contrárias e por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)". O delegado afirmou que outras três casas estão sendo investigadas no Centro.

De acordo com a assessoria de comunicação do TJ-CE, a Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua informou que, "imediatamente após o recesso, o processo seguirá para o Tribunal de Justiça, onde será distribuído, de forma automática e aleatória, para o julgamento do recurso".

Regularização

O processo para regularizar a casa de jogos se iniciou em 2010. De acordo com a decisão, o então juiz da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública naquela época determinou, através de liminar, que a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) concedesse registro para funcionamento da empresa de bingos Brink Administração e Comércio de Diversões Eletrônicas Ltda.

Mesmo sendo considerado crime contra a Lei de Contravenções Penais, na ordem judicial, o magistrado determina que o Estado do Ceará "se abstenha da prática de qualquer ato ou medida que possa importar em cerceamento/vedação ao regular exercício operacional da empresa. Sob pena de ser multado diariamente em mil reais, caso ocorra desobediência na cessão do registro".

Em julho de 2013, o Estado chegou a recorrer da decisão. O ente público pediu a nulidade da sentença, sustando seus efeitos e determinando o envio dos autos à Justiça Federal competente. "Doutro modo, demanda-se seja este feito extinto, sem julgamento meritório, por ser o pleito autoral impossível, de acordo com as regras estabelecidas na legislação nacional", descreve o procurador do Estado que assinou o referido documento, Filipe Silveira Aguiar.

A decisão que permite o funcionamento do Bingo aponta que não há ilegalidade na atividade comercial proposta pela Brink. Segundo o documento, a modalidade "bingo de cartela" é prática recorrente no território cearense e tem amparo nas leis Zico e Pelé. "Não se pode argumentar que a atividade da empresa autora possa se configurar uma contravenção penal".

Legislação

Conforme explicita a decisão, interdição de estabelecimentos dedicados à exploração de jogos de bingo foi revogada pela Lei Federal nº 8.672/93, popularmente conhecida como Lei Zico, que legalizou como atividade econômica os jogos de bingo, atribuindo-lhes a natureza jurídica de empresa privada, norma de regência que se mantém inalterada até os dias atuais.

A reportagem tentou, por diversas vezes, contato com o advogado da empresa que administra o Bingo, mas as ligações não foram atendidas.

Casas de bingo (que oferecem o jogo de bingo e caça-níqueis) voltaram a ser proibidas no Brasil em 2004. O jogo estava proibido desde 1946 através de decreto-lei do presidente Eurico Gaspar Dutra e foi readmitido pela Lei Zico (Lei 8672/93), de 1993, e reafirmada cinco anos depois pela Lei Pelé (9615/98).

A nova proibição foi decretada pelo Presidente Lula por meio de Medida Provisória 168/04 em fevereiro de 2004. O Governo Federal argumentou seguir determinação da Lei Maguito que - aprovada em 2000 - revogava todas as autorizações para bingos a partir de 31 de dezembro de 2002.

FIQUE POR DENTRO

Projeto quer ampliar o leque dos jogos de azar

Em novembro deste ano, a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do Senado Federal aprovou o projeto que amplia o leque dos jogos de azar legalizados no País (PLS 186/2014). A matéria, que segue agora para o Plenário, faz parte da Agenda Brasil - pauta apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, com o objetivo de incentivar a retomada do crescimento econômico do País.

Prática é tema de debate em rede social

Bruna Rocha

Não entendo por quê não legalizar. Pelo menos ia recolher os impostos e, de certa forma, poder vigiar essas atividades, que ocorrem quer seja legal ou não.

Fátima Mesquita

Não acho nada demais, é a mesma coisa das loterias, o Jogo de Bicho; só porque não divide com o governo. Feio é essa Mega-Sena que acumula sempre que eles querem.

Weverton Moreira

Brasil, como sempre, atrasado. Assim como na legalização da maconha, não legalizam os jogos. Qualquer país de primeiro mundo já descriminalizou as drogas e legalizou os cassinos. O retrocesso aqui não para.

Wesley Liberato Freire

Esses jogos são uma desgraça para as famílias que deixam de ter o que comer por causa desses aproveitadores

Amilton Silva

Por mim, já deveria ter sido legalizado. Vai quem quer!