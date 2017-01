Atraso cria clima de apreensão entre os blocos

00:00 · 05.01.2017 por Patrício Lima - Especial para Cidade

A demora na divulgação do edital faz com que muitos blocos não consigam se planejar e percam patrocinadores ( FOTO: BRUNO GOMES )

Há pouco mais de três semanas para o início oficial do Pré-Carnaval, dia 28 de janeiro, blocos e agremiações estão apreensivos com o atraso na divulgação do edital da Prefeitura de Fortaleza. A maioria deles, principalmente os de menor porte, dependem desta verba para sair nas ruas da Capital. Para driblar este impasse, alguns blocos traçam estratégias para não depender apenas do edital e garantirem presença na festa.

A busca por apoio de empresas privadas e venda de produtos customizados são algumas alternativas. Outros blocos cogitam diminuir o número de apresentações para reduzir o custo, e evitar que o bloco não saia. Mesmo assim, há agremiações que apostam na adesão do público cativo e já confirmaram datas de suas primeiras apresentações.

Deborah de Araújo, diretora do Unidos da Cachorra, revela que seu bloco já perdeu patrocínio por conta da demora na divulgação do edital. "Todos os anos é a mesma coisa. Esse tipo de atraso atrapalha muito nosso planejamento. A poucos dias do início do evento, não sabemos qual valor será disponibilizado, onde o bloco sairá, entre outras informações, que são de suma importância para nossa logística. Quem vai patrocinar precisar saber dessas informações, para ter ideia do custo-benefício da ação de marketing".

Outro tradicional bloco do bairro Benfica, Cachorra Magra, corre risco de não sair caso não conte com a verba pública para patrocínio. "Nós estamos pretendendo sair, mas até agora nada de edital. Os blocos grandes acabam conseguindo se virar, mas e os pequenos? Se não tivermos essa verba é inviável colocar o bloco na rua. No último ano tivemos um custo de R$ 20 mil e recebemos a metade desse valor da Prefeitura", revela Fernando César Carvalho, coordenador do bloco, que existe há 18 anos e reúne em torno de mil pessoas a cada apresentação.

Mateus Perdigão, um dos organizadores do Luxo da Aldeia, afirma que os blocos entendem que o momento de transição de secretariado acaba atrasando a divulgação de informações concretas do Pré-Carnaval, mas que isso tem prejudicado o planejamento de logística das agremiações. "Estamos todos na expectativa. É impossível fazer planejamento sem ter a real noção do orçamento", ressalta o diretor do bloco, locado no Mercado dos Pinhões, que recebe em média 8 mil pessoas por dia em cada apresentação.

Já o presidente da Camaleões do Vila, Tiago Nóbrega, aposta no bom senso para a resolução do impasse. "Estamos aguardando a divulgação das informações para poder traçar nosso planejamento. Enquanto isso vamos realizando nossos ensaios semanalmente, com a certeza de que tudo acabará bem", destaca.

Marcos Vinícius de Oliveira, organizador do bloco Concentra mas não sai, revela não entender o atraso na divulgação, já que a gestão continua a mesma, apesar da mudança no secretariado. "Essa burocracia prejudica nosso ciclo carnavalesco. Muitos blocos dependem do edital para sobreviver, e faltando três semanas para o início do pré-carnaval não houve nenhuma informação concreta", questiona.

Edital

Neste cenário de indecisão, os blocos "Eu não sou cachorro, não", "Sanatório Geral" e " Sheriff" cancelaram a presença no evento. Segundo o secretário de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Evaldo Lima, o edital deve sair em breve. "Esperamos que, ao longo desta semana, a gente defina o edital do Pré-Carnaval, com os valores e a quantidade dos blocos que serão qualificados. Uma das finalidades é ampliar o diálogo com os blocos e melhorar e qualificar o Carnaval de Fortaleza a cada edição".