Atrações animam férias na Praia de Iracema

01:00 · 14.07.2018

O Iate Clube recebe, neste sábado, o pianista Felipe Adjafre, através do Projeto Pôr do Sol ( FOTO: JL ROSA )

O fim de semana na Capital cearense será agitado, principalmente na área litorânea da cidade. Neste sábado (14), a banda nacional Francisco El Hombre se apresenta na Praia do Lido, popularmente conhecida como "Praia dos Crush", a partir das 15 horas. Além da banda nacional, o grupo cearense Casa de Velho, conhecido no País por traduzir música em dramaturgia, também irá se apresentar.

Gratuitos, os eventos fazem parte da programação "Férias na PI", que acontecerá durante todo o mês de julho, com shows musicais, humorísticos, atividades de esporte, lazer, arte e infantis, além de desfiles de moda e programação particular de bares e restaurantes da região.

El Hombre

A festa inicia com a apresentação de um dj. Em seguida, a Casa de Velho sobe ao palco e, para encerrar a noite, Francisco El Hombre canta suas músicas - que combinam sonoridades tradicionais e regionais latino americanas. Recentemente, a canção "Triste, louca ou má", do álbum de estreia da banda, intitulado "Soltasbruxa", foi indicada como a melhor música portuguesa ao Grammy Latino.

Já os cearenses da Casa de Velho, com apresentações em estilo cênico-musical, apresentam teatro de bonecos feitos com material reciclável, além de trabalho corporal e composição cênica. O grupo expõe diversos estilos de músicas, como popular brasileira, forró e samba.

O Sábado Feira também deve animar a Praia de Iracema a partir das 18h com quadrilha improvisada, forró e feirinha de expositores locais.

Pôr do Sol

O Projeto Pôr do Sol, que tem caráter itinerante, terá duas apresentações neste fim de semana. Neste sábado (14), o pianista Felipe Adjafre se apresenta no Iate Clube, no Cais do Porto. Já no domingo (15), o projeto ocorre no Mercado dos Peixes, no Mucuripe, com Joais Viana ao som do Acordeon.

Ambas as apresentações começam a partir das 17 horas e são abertas ao público. O evento já passou pelos três espigões da Avenida Beira-Mar e pela Estátua de Iracema, no Mucuripe. No próximo dia 22, a Estátua Guardiã, na Praia de Iracema, será palco do espetáculo de piano, tocado por Felipe Adjafre.

Bloqueio

A Rua dos Tabajaras, no trecho entre as ruas dos Tremembés e dos Cariris, foi bloqueada e o trânsito alterado de 18h dessa sexta-feira (13) às 6h deste sábado. O bloqueio se repete no domingo, no mesmo horário, com trânsito livre durante o dia, de 6 horas até às 18 horas. Os pontos de táxis presentes na área bloqueada serão realocados para o quarteirão seguinte, após a Rua dos Cariris.

A iniciativa, que faz parte do plano colaborativo da Praia de Iracema, é uma ação integrada do Instituto Iracema, Conselho da Praia, bares e casas de show da rua e Prefeitura de Fortaleza, por meio das Secretarias Regional 2, Agefis, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e Municipal de Segurança Cidadã. A operação, em caráter de teste, funcionará inicialmente apenas durante o mês de julho, junto à programação especial Férias na PI, lançada pelo Instituto Iracema e Prefeitura.