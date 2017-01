Ato terá jornalista com microcefalia

00:00 · 21.01.2017

Ao participar neste domingo (22) do Ato Nacional em Favor da Vida, a jornalista e escritora Ana Carolina Dias Cáceres, 25, dará um testemunho sobre como sobreviveu à microcefalia e se tornou convicta lutadora contra o aborto.

Carolina, que mora em Campo Grande (MS), veio a Fortaleza para participar do evento, que se dará a partir das 17h, na Praça Portugal, e será mais uma voz na luta contra o preconceito em relação à anomalia - que hoje poderá suscitar uma lei facultando às mães abortarem em casos de contágio pela zika e, por conseguinte, com diagnóstico de feto com microcefalia.

A história ganhou as páginas de um livro, escrito por Ana Carolina como Trabalho de Conclusão de Curso. Para escrever o "Selfie, em meu autoretrato, a microcefalia é diferença e motivação", ela contou sua experiência e ouviu relatos de outras cinco famílias. A vinda da jornalista foi organizada pelo coordenador do evento Fernando Lobo.