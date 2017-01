Aterro recebe hoje shows do Encanta Ceará

00:00 · 26.01.2017

Fãs da banda Aviões do Forró poderão assistir a uma das últimas apresentações do grupo com presença dos vocalistas Xand Avião e Solange Almeida ( FOTO: JL ROSA )

A noite desta quinta-feira reserva um momento dedicado aos amantes do forró. O Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, recebe a 5ª edição do Encanta Ceará, onde 12 artistas e bandas se apresentam a partir das 18h gratuitamente. O evento é realizado pela TV Verdes Mares, com promoção da FM 93 e patrocínio do Governo do Estado do Ceará e Hapvida.

As apresentações devem trazer o forró em suas mais diferentes vertentes. O conjunto de artistas oferece uma diversidade que vai desde o pé de serra a estilos mais contemporâneos, como o forró fusion, que mescla o gênero ao sertanejo e ao pagode.

Aos que desejarem participar da festa, um esquema especial de trânsito, mobilidade e policiamento foi elaborado por órgãos públicos. Quem costuma trafegar pela região da Praia de Iracema deve estar atento às mudanças no tráfego. A Avenida Historiador Raimundo Girão, no trecho entre a Rua Ildefonso Albano e a Avenida Barão de Studart, será interditada a partir das 18h, assim como todas as vias transversais de acesso ao Aterro.

A orientação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) é para que o público dê preferência aos transportes públicos, como ônibus e táxis. Os coletivos, por exemplo, serão reforçados com acréscimo de 30 veículos à frota que circula rumo ao local da festa. Além disso, os sete terminais de integração da Capital contarão com linhas extras especiais a partir das 18h, com destino ao Aterro. Os ônibus estão garantidos até as 3h, conforme o órgão.

A segurança do público durante o evento contará com o apoio de policiais militares, civis e agentes do Corpo de Bombeiros. Conforme o coronel Francisco Souto, comandante de Policiamento da Capital, um efetivo de 144 PMs estará à disposição a partir das 17h, distribuído em sete viaturas, 18 motocicletas e seis cavalos. Haverá ainda um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) dando suporte à operação.

Outros 31 policiais civis em cinco viaturas complementam os esquemas de segurança, assim como o apoio do 2º e 34º Distritos Policiais e delegacias especializadas, que devem receber eventuais ocorrências. O Corpo de Bombeiros estará a postos para salvamentos, atendimentos de primeiros socorros e prevenção de incêndios, com 21 agentes alocados em seis viaturas estacionadas em pontos estratégicos da orla. Outros 13 quartéis próximos à região também darão suporte à operação.

Programa

A estrutura do evento contará com cinco telões, sendo três instalados no palco, para que todo o público possa aproveitar o show. Além disso, um especial do Encanta Ceará será exibido no próximo domingo (29) pela TV Verdes Mares, logo após o programa Big Brother Brasil.

Os amantes do forró poderão conferir uma das últimas apresentações da banda Aviões do Forró, com a presença dos dois vocalistas, Xand Avião e Solange Almeida, já que a cantora parte para seguir carreira solo após o Carnaval, enquanto o músico será o responsável por liderar sozinho a banda. A noite contará com outras atrações, tais como a banda Indiada Buena, vencedora do Festival de Música da Juventude de 2016. O sanfoneiro Sirano é outro nome de destaque a se apresentar no palco.

Defendendo o forró pé de serra, terá lugar no show a banda Caninana do Forró. Já as participações de Igor Guerra e Hannah Vanessa trarão o repertório romântico. Dono do hit "Tô limpando você da minha vida", o cantor Avine Vinny marca presença.

Haverá ainda a presença de nomes como o sanfoneiro Guilherme Dantas, a dupla Pedro e Benício, e os cantores Márcia Fellipe, Nathan Loketa e Iohannes Imperador, com novas nuances do forró contemporâneo. A apresentação do evento fica por conta dos apresentadores do "Se Liga", Niara Meireles e Daniel Viana, além de Lívia Baral, do quadro "Encanta Ceará" exibido pelo programa "Destaque VM".

Atrações

1. Banda Indiada Buena / 2. Sirano

3.Banda Caninana do Forró/ 4.Igor Guerra

5. Hannah Vanessa/ 6. Avine Vinny

7. Guilherme Dantas / 8. Pedro e Benício

9. Márcia Fellipe/ 10.Nathan Loketa

11. Iohannes Imperador/ 12. Aviões do Forró