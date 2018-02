Atendimento 'olho no olho' faz diferença, diz médico

01:00 · 27.02.2018

O médico de família Roberto Maranhão atua no Programa Mais Médicos, em Fortaleza, desde 2013. No mês passado, ele iniciou o primeiro ano do segundo ciclo de contrato, que deve seguir até 2020. Atualmente, sua Equipe de Saúde da Família (ESF) atende a uma população de cerca de 3.500 pessoas, número considerado "adequada" dentro do universo das 30 mil cobertas pelo posto de saúde Lineu Jucá, na Barra do Ceará.

A área, inclusive, foi escolhida propositalmente. "Ninguém queria vir, mas aqui é onde eu queria estar", afirma o profissional. Em quase cinco anos de atividades na região, sentiu uma "melhora razoável" da população no controle de doenças de base, como hipertensão e diabetes. Por outro lado, lamenta a piora nos índices de mortes violentas, que acometem principalmente adolescentes e adultos jovens.

Rede

Nesse sentido, o profissional aponta para aspectos falhos do sistema de saúde brasileiro. "A mudança não depende exclusivamente do contexto da saúde. Precisamos de uma rede de apoio reforçada na assistência social, na educação, na segurança", reforça.