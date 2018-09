Atenção à saúde mental requer mais investimentos

01:00 · 19.09.2018

A cobertura dos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) é baixa. O ideal é, no mínimo, um equipamento infantil por regional, de acordo com o Centro de Referência de Assistência Social (Creas) ( Foto: Fabiane de Paula )

A 1ª Promotoria de Defesa da Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou, nessa terça-feira (18), na Procuradoria Geral de Justiça, uma audiência pública que discutiu a repactuação de cláusulas de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que versa sobre a melhoria da Rede de Atenção Psicossocial (RAP) de Fortaleza. O evento focou no que ainda não foi cumprido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município (SMS), que afirmou entregar o prometido ainda no primeiro semestre de 2019.

O TAC, assinado pelo MP e pela SMS, teve 54 itens de ajustamento, acordados entre ambas as partes. Destes, 10 ainda não foram finalizados. Para eles, a RAP solicitou uma repactuação quanto aos prazos.

A coordenadora de políticas para a saúde, Ana Maria Cavalcante, diz que a Rede Municipal está em diálogo constante com o MP. "É importante frisar que mesmo que em um cenário de cortes imensos nas verbas para saúde no País inteiro, nós entregamos diversos equipamentos, sustentados pelo Fundo Municipal da Saúde", destacou.

A principal ressalva da gestora foi em relação a dez Núcleos de Desenvolvimento Infantil (NDI), que foram entregues na Capital. Dois NDIs foram inaugurados oficialmente, mas os outros oito funcionam normalmente, embora não tenham iniciado as atividades da mesma maneira. O projeto compõe as estratégias de fortalecimento das políticas públicas direcionadas para a Primeira Infância, disponibilizando um novo espaço de avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, objetivando potencializar as atividades cognitivas e funcionais, sobretudo as que têm necessidades especiais.

A principal proposta é que 25% dos 112 postos de atenção básica de saúde na Capital recebam os NDIs. Entre os itens entregues pela SMS, que constavam nos que foram acordados no TAC, estão as Unidades de Acolhimento (UA). Três foram entregues e construídas com o Fundo Municipal para a Saúde de Fortaleza. O MP sugeriu que, ao invés de mais UA, sejam entregues novos CAP's infantis.

Déficit

Atualmente, Fortaleza conta com dois CAP's infantis. A cobertura é baixa, visto que um em cada 150 mil habitantes é contemplado com o equipamento. O ideal, para a conselheira do Centro de Referência de Assistência Social (Creas), Márcia Araújo, é, no mínimo, um CAPS infantil por regional. Ana Maria Cavalcante acredita que os NDI's podem suprir a necessidade, sendo ideal pelo menos quatro em cada regional. Para a promotora de Justiça que acompanha o TAC, Ana Cláudia Uchôa, houve melhorias na RAP's.

"O cenário era deficitário. Nas visitas que realizei a alguns equipamentos fiquei abismada. Ainda não é bom, mas não podemos negar que houve avanços. Vamos analisar as solicitações de novos prazos e acrescentar um aditivo ao TAC original". (Colaborou João Duarte)