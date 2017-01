Artistas grafitam paredes do Teatro Carlos Câmara

00:00 · 27.01.2017

Narcélio Grud, Rafael Limaverde, Solrac e Diego Maia, do Festival Concreto, começaram, ontem, um "live paiting" no equipamento da Secretaria de Cultura do Estado. O resultado poderá ser visto no sábado (28) ( FOTO: HELENE SANTOS )

Os artistas Narcélio Grud, Rafael Limaverde, Solrac e Diego Maia, do Festival Concreto, começaram, ontem, um "live paiting" (pintura ao vivo) no muro do pátio externo do Teatro Carlos Câmara, prédio público da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult). A ação faz parte da primeira edição da Feira Paratodos, que se inicia neste sábado (28). O evento, gratuito, ocorrerá mensalmente com intervenções artísticas elaboradas pelo Teatro Máquina em parceria com o Concreto Festival Internacional de Arte Urbana.

Segundo Narcélio Grud, que assina diversas intervenções na Capital, desde 2013 o grupo tentava realizar uma ação dentro deste equipamento, mas só agora, com a ocupação do Teatro Máquina, foi possível a realização do painel. "Nós chegamos a uma ideia de que cada artista atue com uma simetria das artes do teatro, o drama e alegria. No mais, é ver o painel pronto e fazer sua leitura", afirma Grud. A parede, que recebe a intervenção, tem 42m de largura por 6m de comprimento e fica pronta no sábado (28).

De acordo com Levy Mota, produtor e ator do Teatro Máquina, a ideia da programação é convidar a cidade a um encontro com o equipamento e ocupar o Centro. "Ao todo vão ser quatro intervenções nos muros e ao redor do Teatro". O Teatro Mágico foi selecionado em um edital público por seis meses para realizar atividades no equipamento. Eles seguem até maio deste ano com atividades.

Agenda

A Feira Paratodos vai reunir ainda apresentações musicais. Na tarde de sábado, se apresentam DJ Famoso, Erivan Produtos do Morro, Descendentes da Índia Piaba e, à noite, o Coral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) com seu novo espetáculo "Alucinação" levam música ao Teatro. A programação começa às 16h, com feira de artesanato.

O diretor do Teatro Carlos Câmara, Fernando Piancó, afirma que o objetivo do evento no equipamento é reunir um novo público. "A ideia é juntar jovens, adultos e idosos, além de mostrar a diversidade de artistas e manifestações culturais aqui em Fortaleza. O mural servirá para chamar atenção do público e voltar os olhares ao teatro por meio do grafite". A produção vai aproveitar o fluxo do público para realizar uma campanha recebendo roupas, calçados e produtos de higiene que serão doados aos moradores do entorno e das comunidades próximas.

Mais informações

Feira Paratodos

Acontece sábado (28), a partir das 16h, no Teatro Carlos Câmara (Av. Senador Pompeu, 454, Centro). Entrada gratuita.