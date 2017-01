Áreas verdes são opções nas férias

00:00 · 04.01.2017

Floresta do Curió conta com três trilhas abertas à visitação. No local, ainda é possível encontrar vestígios de mata atlântica, com clima e vegetação nativa, além de nascentes e riachos ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

Espaço aberto, momentos de convívio e maior contato com a natureza. O período de férias é uma oportunidade para visitar e descobrir as inúmeras possibilidades de lazer disponíveis nos parque urbanos de Fortaleza e da Região Metropolitana.

O Parque do Cocó, em Fortaleza, é o mais conhecido e recebe diariamente pessoas que praticam exercícios físicos ou visitas às trilhas. Aos fins de semana, contudo, o local recebe o projeto Viva o Parque, de 7h às 12h, promovido pelo Estado, por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema). Na área entre as avenidas Engenheiro Santana Jr. E Pe. Antônio Tomás, os sábados e domingos, além dos feriados, contam com atividades de ecoaventura, com arvorismo e parede de escalada.

Os visitantes podem participar de aeróbica, yoga, biodança, tai chi chuan, dança de salão, capoeira, slackline, além de espaços para as crianças, com brincadeiras, pintura facial, aulas de circo, contação de histórias e teatro de bonecos. Há possibilidade de realizar o passeio de barco pelo Rio Cocó. O trajeto dura cerca de 20 minutos, entre as pontes das avenidas Sebastião de Abreu e Washington Soares.

Educação ambiental

Outra alternativa é o Parque Botânico do Ceará, em Caucaia, às margens da CE-090, na confluência com a Rodovia Sol Poente. O espaço recebe as atividades do Projeto Viva o Parque, todos os domingos, das 7h ás 12h. Com vasta diversidade de fauna e flora, o local conta com 6km de trilhas que podem ser visitadas. Além disso, diversas ações de educação ambiental acontecem na área, em virtude de sua grande variedade ecológica.

Em outro ponto da Região Metropolitana é possível encontrar vestígios de mata atlântica, com clima e vegetação nativa, além de nascentes e riachos. A Floresta do Curió, entre o bairro de mesmo nome e a Messejana, conta com três trilhas abertas à visitação. As visitas no equipamento, de responsabilidade da Sema, estão disponíveis de terça a domingo, das 6h às 15h30, com acesso gratuito, quando os frequentadores podem organizar encontros, piqueniques e brincadeiras.

Na Capital, o Parque Rio Branco, na Av. Pontes Vieira, oferta área verde propícia à caminhadas. Já o Parque Adahil Barreto, no São João do Tauape, mantém espaço verde, que pode ser destinado a atividades ao ar livre.

SAIBA MAIS

Parque do Cocó

Local para passeio de Barco: avenidas Sebastião de Abreu e Washington Soares/ (85) 3234.3574

Parque botânico

Às margens da CE-090, na confluência com a Rodovia Sol Poente - Caucaia/ (85) 3368.9452

Floresta do Curió

Av. Prof. José Arthur de Carvalho, Messejana/ (85) 3101.1233

Parque Rio Branco

Av. Pontes Vieira, s/n - Tauapé

Parque Adahil Barreto

R. Major Virgílio Borba, - Dionísio Torres/ (85) 3272-4779