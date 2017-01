Aprender e educar uns aos outros

00:00 · 07.01.2017 / atualizado às 00:06

Tenho, neste momento, a missão de registrar a importância que esta Cerimônia de Colação de Grau tem na vida de todos vocês, formandos e familiares, e de quantos afetos estão envolvidos no percurso que vocês traçaram para chegar até aqui. O Mundo Unifor é composto por mais de 25.000 alunos, 1.300 professores e está dividido em 4 grandes centros: o nosso CCG (Centro de Ciências da Comunicação e Gestão), do qual eu tenho a honra de fazer parte, representando o Curso de Design de Moda que, com muita felicidade e dedicação, foi reconhecido no final do ano de 2016 com nota máxima pelo MEC. O CCJ (Centro de Ciências Jurídicas), CCS (Centro de Ciências da Saúde) e CCT (Centro do Ciências Tecnológicas). Somos, sem dúvida nenhuma, uma instituição viva e provocadora de mudanças.

O espaço físico da Unifor é composto de uma área verde prodigiosa, repleta da diversidade humana que o torna ainda mais exuberante. Não há um só dia em que não ocorram transformações e metamorfoses variadas nesse espaço e tempo compartilhados. São mudanças que implicam a busca pela excelência no ensino, pela adesão ao novo sem abrir mão das conquistas sólidas que a tradição nos legou. A ideia de coletividade que se constitui como um grande presente, através do amor partilhado nos encontros e descobertas da busca pelo conhecimento nos une e, juntos, caminhamos.

Aqui, somos alquimistas. Também acreditamos, como o saudoso artista contemporâneo brasileiro Antônio José de Barros Carvalho e Mourão, o Tunga, que fazer arte é juntar coisas. Ensinamos e aprendemos. Aprendemos e ensinamos. E, para isso, adentramos e misturamos a ciência, a filosofia, a biologia, somando-as com a psicologia, unindo ainda todos os cálculos exatos na busca pela justiça estética da matéria-prima que gere o efeito desejado.

Aventuramos o desejo, que para Freud é o que move o sujeito até além do esperado. Fonte, meta, objeto e força. Desejo esse que moveu a decisão diária de hoje estarmos todos juntos aqui em prol da validação de uma construção. Desejo este que tem papel primordial no desenvolvimento humano. Nesse momento, cito as palavras do mestre Freud quando nos diz que: O homem enérgico e que é bem sucedido é o que consegue transformar em realidades as fantasias do desejo. Então vai! Realiza! Transforma!

Caros Formandos e Formandas, liberdade exige responsabilidade e coragem. Há de se ter coragem para querer mesmo tudo isso que buscamos viver. E que não esqueçamos daquilo que Ferreira Gullar proclamava em poemas: "Sei que a vida vale a pena. Mesmo que o pão seja caro. E a liberdade pequena." Que saibamos reconhecer a importância da responsabilidade e do cuidado com nossa terra e sua gente. Cuidado proclamado pelo chanceler Airton Queiroz, quando nos diz que "A universidade forneceu o alicerce. A edificação definitiva caberá a cada um, a seu modo".

Que saibamos educar uns aos outros sob a ótica da sustentabilidade. Sustentabilidade é simplesmente viver em um mundo em que toda troca seja justa, no âmbito social, econômico, ambiental, humano. Todos possuímos a criatividade que nos garante a costura de insights necessários para a inovação. Inovação representa melhorar algo já existente. A busca constante por novas soluções. Inovação urgente em um cenário de diluição de certezas. É necessário uma retomada de consciência e de valores essenciais para o desenvolvimento do ser humano: compaixão, paixão, respeito, justiça, paz, entrega, presença, doação.

Hoje saudamos todos vocês, novos profissionais, prontos para o mercado de trabalho, dizendo que deixem a alma de vocês na proposição que já começou a ser construída desde o primeiro dia em que aqui pisaram; lapidem sua essência com coerência e respeito ao próximo. Encerro esta fala ciente e esperançosa de que este é apenas o início de uma vitoriosa jornada para todos vocês, para todos nós. Deixo um afago da artista brasileira Lygia Clark: "Chegou a hora de cair do casulo e virar bicho! Nós somos os propositores: nós somos o molde, cabe a você soprar dentro dele o sentido da nossa existência." Vamos em frente!