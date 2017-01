Aprece elege nova diretoria

00:00 · 27.01.2017

O VI Seminário Aprece Novos Gestores Municipais ocorreu entre quarta e quinta-feira e reuniu gestores de diferentes locais do Estado ( FOTO: JL ROSA )

Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) elegeu, ontem, a nova diretoria da entidade (2017/2018), que agora tem à frente o prefeito de São Benedito, Gadyel Gonçalves. O ato aconteceu no encerramento do VI Seminário Aprece Novos Gestores Municipais, que começou quarta-feira (25) e terminou nessa quinta-feira (26), no Praia Centro Hotel, em Fortaleza.

Gadyel sucede o ex-prefeito de Piquet Carneiro, Expedito José do Nascimento. Ainda durante o evento, foi eleita a nova diretoria da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDMCE), que tem como nova presidente a primeira-dama de Acopiara, Rosari Holanda Gurgel Almeida.

Gadyel enfatizou a necessidade de manter um constante diálogo com os prefeitos, a fim de se inteirar das demandas particulares de cada município. Ele informou, que até a segunda quinzena de março, terá uma audiência com o governador Camilo Santana, quando será encaminhado um documento com as reivindicações dos novos gestores.

No discurso de despedida da presidência, Expedito José destacou como legado deixado para a entidade a luta exitosa pelo acréscimo de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a destinação de recursos da repatriação de verbas no exterior e a aquisição de uma sede própria para a Aprece, que passou a funcionar, desde ontem, na Rua Maria Tomásia, 230, na capital cearense.

Desafios

O início de 2017 tem sido um período de transição nas gestões públicas de vários municípios, gerando desafios para novos governantes. A manutenção e a adoção de práticas em benefício da sociedade e a prestação de contas com a população são exemplos disso. Um dos atores mais importantes nessa relação, o papel da comunicação, foi debatido ontem no evento.

A abrangência e o poder de mediação dos veículos de rádio, televisão, internet e impresso do Sistema Verdes Mares (SVM) na relação entre administração pública e comunidade foi reforçada pelo gerente geral de comercialização do SVM, Rafael Rodrigues, aos prefeitos cearenses. "A comunicação é um grande elo entre as boas práticas da gestão pública com a comunidade".

O gerente reconheceu ainda a grande responsabilidade da imprensa em identificar e expor as carências dos municípios, na tentativa de modificar o cenário social do Estado.