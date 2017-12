Após meses de saudade, a espera pelo reencontro

01:00 · 21.12.2017 por Nícolas Paulino - Repórter

De manhã cedo ou tarde da noite, um bate-papo com o pai e com a mãe é essencial para carregar as forças e matar a saudade, garante Darlyson ( Foto: Fernanda Siebra )

Por mais que nossas raízes sejam invisíveis, fincadas num terreno interior, tem coisa que nos marca. No caso de Darlyson Guimarães, 24, a lembrança de casa está na ponta da língua. O sotaque carregado de "dis" e "tis" poderia ser de Aiuaba, no Interior do Ceará? Sim. E de Juazeiro do Norte? Também. Mas não é. Vem de ainda mais longe, de Campina Grande, na Paraíba, de onde saiu em março deste ano para cursar o Mestrado em Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza.

São 617 Km longe de mãe, pai, irmão, parentes, amigos. "Foi uma decisão só minha. Meus pais só incentivaram: 'Se você quiser, vá. Se não der, você volta para casa'", conta. Ainda assim, para ele, foi um processo difícil, pois concorreu ao mestrado com o melhor amigo, que não foi aprovado. Além disso, o período de maturação da ideia coincidiu com a saída de casa do irmão mais novo, Douglas, 20, para cursar a faculdade de Odontologia em outra cidade.

Foi o replay de um filme na cabeça da mãe, a confeiteira Rúbia Tavares. A primeira separação do primogênito ocorreu em 2011, quando Darlyson decidiu ingressar no Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, em Sumé, cidade distante 105Km de Campina Grande. Depois de deixá-lo numa camionete de mudanças e despedir-se com um "Fica com Deus", não conseguiu dormir "achando que ele ia ligar pra gente buscá-lo de volta". A contragosto, o telefone permaneceu calado.

Com o peito mais calmo, nos anos seguintes, os reencontros ocorriam quinzenalmente, ou a cada três semanas. Porém, quando a graduação, enfim, acabou, veio um novo abalo: Darlyson quis seguir para o mestrado. Em casa mesmo ficou só em janeiro e fevereiro. Até pensou em ir para Porto Alegre, onde também foi aprovado, mas os pais pediram: "vá para Fortaleza, meu filho, que é mais perto".

Darlyson partiu "no dia 8 de março, às 7h da noite", lembra Rúbia, como só memória de mãe poderia lembrar. Na plataforma de embarque, ela "morrendo de chorar", toda vermelha - "mainha é canceriana e muito coruja", explica o filho -, e o "painho" Djair com os olhos cheios de lágrimas. Não deu outra: de Campina Grande a João Pessoa, capital da Paraíba, Darlyson foi o tempo todo chorando, no escuro. A decisão estava tomada.

"Não foi muita novidade não. Antes de terminar uma coisa, ele já está pensando em outra. Em termos de estudo, não mede distâncias, seja para onde for", examina a mãe. De lá para cá já se vão nove meses de Darlyson vivendo em terras alencarinas, tendo retornado a Campina Grande apenas na "época boa" dos festejos juninos e no Dia dos Pais.

Contato

Nas rotinas de estudo e trabalho, mãe e filho abrem brechas para compartilhar vivências ou resolver pequenos impasses diários. "Às vezes, quando ele tá lavando as roupas e mistura tudo, vem perguntar: 'Mainha, o que é que eu faço?'", ri Rúbia. A mãe conselheira também dá bronca, mesmo à distância, e dicas quando o filho fica doente: "Coma gengibre!", aprendeu Darlyson.

Mas só telefonar não basta. Embora, por vezes, a conexão da internet fique fraca e pixelize as imagens, Rúbia faz questão de ver o filho por chamadas de vídeo, até durante algumas festas. "Mainha, não posso falar agora", desculpa-se Darlyson. A mãe se chateia, mas releva. "Só fico sossegada quando falo com ele. Não tenho nem palavras em saber que ele está bem, fazendo o que ele gosta".

Aplicativo

Djair também teve de se render à tecnologia e baixou um aplicativo de mensagens, por onde se comunica com o filho por emoticons. Já a relação com Douglas melhorou à distância, pois os irmãos, antes tão brigões, agora se falam com mais frequência e decidem juntos as melhores datas para retornar para casa. Convites não faltam: Rúbia chama para almoços, aniversários, até para "o batizado da Evelyn".

Ainda que nem sempre possa viajar por conta da agenda e dos gastos, Darlyson conseguirá uma trégua da saudade nesse fim de ano. Hoje à noite, ele embarca para Campina Grande. Rúbia, já ansiosa, confessa que está preparando "um abraço, o coração e tudo que ele gosta, principalmente pãozinho de queijo". O filho é só alegria, já que o Natal terá "um banquete enorme na casa de vovó, com a família toda".

