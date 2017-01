Após 4 dias, Aterro ainda tem 30 toneladas de lixo

00:00 · 05.01.2017 por João Lima Neto - Repórter

Ao longo da faixa de areia e no entorno do calçadão ainda há garrafas, restos de comida e até os banheiros químicos instalados para o evento ( FOTO: NAH JEREISSATI )

Quem passa pelo Aterro da Praia de Iracema ainda encontra garrafas, restos de comida e até os banheiros químicos instalados para o Réveillon de Fortaleza. Mesmo após quatro dias da virada do ano, os resíduos deixados por quem esteve na festa, como turistas, carros de lanche e moradores, ainda continuam espalhados pela Praia de Iracema. A Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (Emlurb) afirma já ter retirado 51 toneladas de lixo. A expectativa é finalizar, até o fim da semana, recolhendo 80 toneladas.

Calçadão

Os dejetos estão na faixa de areia próximo ao mar, mas também espalhados perto do calçadão. A recepcionista de Hotel Jayne Azevedo, 32, trabalha no início da Avenida Beira-Mar. Ela afirma que alguns turistas chegaram a comentar sobre o acúmulo de lixo.

"Os hóspedes têm questionado se o lixo é comum próximo dos hotéis. A gente explica que algo momentâneo por conta do Réveillon", declara Jayne.

Em uma outra rede de hotel, no fim da Avenida Beira-Mar, a reclamação é a mesma. O atendente Rogério Santos, 28, conta que até viu no primeiro dia do ano a movimentação de catadores e caminhões, mas que o lixo ainda continua presente na orla. "As ruas no entorno ainda estão bem sujas. O pessoal pergunta aqui na recepção se é normal e a gente informa que não".

Conforme a Emlurb já foram retiradas latinhas, garrafas, material plástico, bandejas, talheres, documentos, celulares, e até alianças foram encontrados por funcionários da limpeza. Três pás mecânicas, três compactadores, duas varredeiras de areia e sete caçambas estão sendo usadas para coletar o material.

A Ecofor Ambiental, empresa responsável pela coleta de lixo da cidade, atuou na limpeza do Aterro com cerca de 250 pessoas, com trabalho iniciado às 7h de domingo (1º), finalizando a operação às 16h. A Regional II, onde se localiza a Praia de Iracema, informou, por meio de nota, que diariamente uma equipe de 60 profissionais realiza a varrição na Avenida Beira-Mar. "É necessário esclarecer que durante a festa muitos objetos são enterrado na faixa de areia ou jogados no mar. Com os ventos e as marés, parte desses materiais volta à superfície e é então recolhida pela equipe de varrição".

Ainda segundo a Secretaria, a situação da Praia de Iracema deve ser normalizada ao longo da semana. O material coletado tem como destino o Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (Asmoc).

Sobre os banheiros químicos, a empresa responsável pela locação dos equipamentos deve retirar as cabines sanitárias até o fim da semana.