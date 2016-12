Após 18 meses, obra da Raul Barbosa é entregue

00:00 · 29.12.2016

Depois de 1 ano e meio, a obra de mobilidade do complexo viário do cruzamento das Avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges, no bairro Alto da Balança, está concluída. O cruzamento recebeu dois viadutos, o içamento de uma ponte existente, uma rotatória e passarelas na comunidade do Lagamar. A obra, que foi iniciada em junho de 2015, também ficou marcada por um desabamento, no dia 22 de fevereiro deste ano, que levou à morte de dois operários.

A inauguração oficial do equipamento construído pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), acontece nesta sexta-feira (30), às 9h. O primeiro viaduto teve tráfego liberado no mês de agosto, enquanto o segundo foi entregue em setembro, permitindo o acesso dos motoristas que seguem do Aeroporto Internacional Pinto Martins com destino ao bairro Aldeota e vice e versa. Conectada ao viaduto, a nova ponte permitiu a ampliação do espaço de circulação da via que passou de 30m para 55m, ganhando quatro faixas para veículos;

A rotatória foi a última etapa do complexo de obras na Av. Raul Barbosa. Dotada com 90m de diâmetro, o equipamento permitiu a eliminação dos semáforos existes naquele cruzamento e o acesso mais rápido de veículos à Av. Murilo Borges e Rua Capitão Aragão. O local passou a contar ainda com nove pontos de travessias seguras para pedestres e projeto paisagístico, com o plantio de árvores, arbustos, além d e gramado com sistema de irrigação.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, a obra proporcionará um desafogamento e agilizará o trânsito na região. "A diminuição do congestionamento, no local, surpreendeu positivamente. Ele praticamente desapareceu, inclusive nos horários de picos. Hoje, é possível passar pela Raul Barbosa de forma expressa. Os usuários de ônibus também foram grande beneficiados, pois diminuiu consideravelmente as viagens das linhas que passam pelo local", afirma.

O gestor revela, ainda, que o acidente ocorrido durante a edificação não prejudicou o cronograma de entrega. "Tivemos que mudar a metodologia construtiva, até por conta da velocidade, que teve que ser intensificada. Usamos materiais pré-moldados, que viabilizou o cumprimento do prazo".

Com investimento de R$ 31 milhões, financiados pela Caixa Econômica Federal, os serviços contaram também com a execução de serviços de drenagem, construção de calçadas, nova iluminação, pavimentação asfáltica e piso intertravado ao longo de todo o complexo.

A região também passou a contar com passeios compartilhados e instalação de novos postes de iluminação com lâmpadas LED. O equipamento na região viabilizou a consolidação do corredor expresso Parangaba/Papicu. Ao todo, 10 linhas de ônibus circulam naquele cruzamento, beneficiando quase 40 mil passageiros por dia. Estima-se que cerca de 48 mil veículos trafegam nas duas avenidas diariamente.

Novas passarelas

A Prefeitura de Fortaleza também deu início em junho deste ano à construção de duas passarelas no bairro Lagamar. O primeiro dos equipamentos será entregue junto com o complexo de obras da Av. Raul Barbosa. A segunda passarela tem entrega prevista para fevereiro de 2017.

O equipamento já está sendo utilizado pela população, que fazia a travessia em pontes de madeira em situação de precariedade. Construídas com estrutura metálica e piso em concreto, as novas passarelas são mais elevadas que as pontes existentes, permitindo a travessia da comunidade mesmo nos períodos de chuvas intensas.

Compartilhado

Com comprimento total de 50m e largura de 3m, cada uma, permitem o tráfego compartilhado de ciclistas e pedestres, além de rampas de acesso, iluminação e guarda-corpo.

Com custo total de R$ 1,7 milhão, as novas passarelas têm projeto semelhante à já instalada na Avenida Antônio Sales, no bairro Cocó.